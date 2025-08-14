Baleares planteará a Europa la posible presencia de Frontex en las islas para frenar el aluvión migratorio

Baleares planteará a Europa la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las islas para ayudar a frenar el aluvión migratorio que padece el archipiélago. Es una de las cuestiones que previsiblemente estarán encima de la mesa en la reunión entre la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, junto a los presidentes de los cuatro consells insulares, y Magnus Brunner, comisario europeo de Migración. Un encuentro que se celebrará en Bruselas en principio el próximo mes de septiembre (todavía no hay fecha cerrada, pero Brunner ya habría aceptado la petición del Ejecutivo balear).

Fuentes del Gobierno balear señalan que la posible presencia de Frontex en Baleares será una de las cuestiones a valorar en dicha conferencia. No obstante, también admiten que hay que tener en cuenta que en fronteras terrestres es más fácil mientras que en fronteras marítimas la logística debe ser más compleja. En todo caso, desde el Ejecutivo balear se reclamará una mayor implicación de la Comisión Europea, ya que Baleares es frontera sur de Europa y "la ruta migratoria balear nos está convirtiendo en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular a Europa".

Asimismo, el Ejecutivo detalla que la petición de reunión con el comisario europeo surgió de la última conferencia de presidentes insulares celebrada el pasado mes de mayo en Ibiza. Por su parte, el Ejecutivo también reclamó un encuentro con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, aunque en este último caso Badal se negó a mantener una reunión conjunta con los cuatro consells insulares, según sostienen desde el Govern.

Pedir ayuda a Bruselas

Cabe señalar que no es la primera vez que el Govern se plantea pedir ayuda a Bruselas ante el aluvión migratorio de Baleares. A principios de este año, el portavoz Antoni Costa ya detalló que si el Gobierno Central no da soluciones a la cuestión migratoria en las islas deberán acudir a instancias superiores como pueda ser Frontex.

"Hace tiempo que la Comisión Europea ha ofrecido al Gobierno de España ayuda en este sentido con la participación de los Frontex y lo ha rechazado. Si el Gobierno Central es incapaz de tomar decisiones y atajar el asunto pediremos ayuda a los Frontex para que se planten aquí y controlen las fronteras de Baleares. Vamos a ver si tenemos que pedir la intervención de Bruselas para que tome cartas en el asunto", expresó Costa en enero.

Aluvión Migratorio

Baleares enfrenta una intensa oleada migratoria por vía marítima, con la llegada de 19 pateras y un total de 337 migrantes en menos de 48 horas, lo que equivale a la interceptación de una embarcación cada dos horas y media en los últimos días, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno y los reportes actualizados de las autoridades. Este repunte, registrado entre el lunes 11 y el martes 12 de agosto de 2025, pone de manifiesto la creciente presión migratoria en el archipiélago, donde en lo que va de año han arribado al menos 3.913 personas a bordo de 209 embarcaciones.