Jumilla
El Arzobispo de Oviedo desata la polémica: "¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en sus territorios?"
Sanz Montes ha terciado en el debate sobre la medida de Jumilla para que los musulmanes no usen el polideportivo para sus celebraciones
Redacción
El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha decidido entrar al debate sobre la medida del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que los musulmanes del municipio no utilicen el polideportivo. Y lo ha hecho fiel a su estilo, con un mensaje rotundo que ha levantado una polémica de dimensión nacional.
Este es el mensaje que Sanz Montes ha publicado en su cuenta de "X": "Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?".
Las palabras del Arzobispo han generado un torrente de reacciones, incluso de algunos sacerdotes, en redes. Llama también la atención por ser una postura marcadamente diferente respecto a la de la Conferencia Episcopal o la de otros obispos, que se han manifestado a favor del respeto a la libertad religiosa y de culto en España.
Igualmente, ha habido alguna reacción en la política regional. Monchu García, secretario general del PSOE en Gijón, ha replicado a Sanz Montes con las siguientes palabras: "Jesús de mi vida. Eres un malote y deberías confesar tus pecados y mostrar arrepentimiento, público en tu caso por tu condición de ministro de Dios. Vas a acabar en el infierno si no te enmiendas y empiezas a tratar a todos los humanos como tus hermanos, hijos de Dios. ¿No es así?".
