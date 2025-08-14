Activada la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo

Protecció Civil ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo este jueves entre las dos y las ocho de la tarde. El Pla #INUNCAT responde a la posibilidad de que se supere el umbral de riesgo al caer 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos.

El aviso llega después de que esta semana se hayan alcanzado temperaturas muy elevadas en esta zona. Por ejemplo, en la Seu d'Urgell se han registrado máxima de 35ºC.