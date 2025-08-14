Tiempo
Activada la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo
Las previsiones apuntan a que podrían caer 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos
El PeriódicoEl Periódico
Protecció Civil ha activado la alerta por riesgo de inundaciones en el Pirineo y Prepirineo este jueves entre las dos y las ocho de la tarde. El Pla #INUNCAT responde a la posibilidad de que se supere el umbral de riesgo al caer 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos.
El aviso llega después de que esta semana se hayan alcanzado temperaturas muy elevadas en esta zona. Por ejemplo, en la Seu d'Urgell se han registrado máxima de 35ºC.
