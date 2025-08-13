Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

El fuego de Calera y Chozas (Toledo) se complica y pasa a nivel 2, con quince medios y 67 efectivos trabajando

El fuego originado en la tarde de este martes en Alberche del Caudillo y que ha desplazado el foco debido al viento hasta Calera y Chozas se ha complicado, por lo que Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha levado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.

En la actualidad, según datos del Plan Infocam recogidos por Europa Press, se mantienen trabajando quince medios terrestres en la zona, ya sin medios aéreos; y un total de 67 efectivos.

En cuanto a otro de los fuegos activos en la provincia de Toledo, la mejoría de la situación en Navalmoralejo hace que los vecinos de la localidad vuelvan a sus casas; mientras que se mantiene el confinamiento en el propio pueblo, además de en los vecinos La Estrella y Villar del Pedroso.