Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas y hay decenas de heridos

Castilla y León y Galicia, castigados por el fuego

Losacio, norte de Zamora / AFP/CESAR MANSO

A. Romero

Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos. La noche del martes se conocía la existencia de la segunda víctima mortal de esta ola de incendios, un voluntario de 36 años que luchaba contra el fuego en León.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

TEMAS

Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del aviso del AEMET y previsión para las próximos días

Descubren una ballena extinta con dientes afilados y ojos del tamaño de pelotas de tenis

Descubren en Australia restos fosilizados de una ballena que vivió hace unos 25 millones de años

Oleada de incendios en Extremadura: evacúan tres pueblos y piden la intervención de la UME

Alerta por un incendio en Cangas del Narcea (Asturias), con dos pueblos y el santuario de El Acebo en riesgo: "Esto mete miedo"

Un incendio en Asturias acecha pueblos y el santuario del Acebo, donde el cura combate las llamas a pecho descubierto

Descubren una nueva especie de mantarraya en el Atlántico, la tercera del mundo

Crean un radar inteligente que convierte las vibraciones del móvil en palabras legibles

