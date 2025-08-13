Radiografía de los incendios que asolan España: muertos, hectáreas quemadas y evacuados

En mitad de una prolongada e intensa ola de calor, casi una veintena de grandes incendios están asolando España en solo una semana. Miles de hectáreas (las estimaciones apuntan a más de 25.000, aunque la cifra crece por momentos y algunas fuentes oficiales explican que podrían superar las 50.000) se han quemado. Las zonas más afectadas son Tarifa, Zamora, Ourense, León, Cáceres y Tres Cantos (Madrid). Además de las temperaturas extremas que tienen por origen el cambio climático, las fuertes rachas de viento son otro de los motivos que explican por qué España está ardiendo. También hay que sumar el abandono de las zonas rurales, nada preparadas durante todo el año para combatir las llamas. La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y, a la espera de que se confirmen las causas, se estima que varios de ellos han sido provocados dada su virulencia.

Dos fallecidos

Lo más grave es la muerte de dos personas. La primera, un hombre de mediana edad, era trabajador de una hípica en Tres Cantos (Madrid) y acudió a la instalación para librar a los caballos del fuego, pero terminó con el 98% del cuerpo abrasado y falleció en el hospital donde fue trasladado. Un voluntario que trabajaba en el operativo contra el incendio de Molezuelas de Carballeda (Zamora) también falleció combatiendo las llamas y otros dos resultaron heridos. Además, dos bomberos sufrieron heridas y su pronóstico es reservado tras quemarse durante las labores de extinción del incendio en Oímbra (Ourense), en el que, de momento, otras 14 personas han resultado heridas. Un guardia civil también sufrió daños tras ser arrollado mientras ayudaba en la evacuación de vecinos en Tarifa, donde las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora han hecho que las llamas se extendieran rápidamente desde el monte hacia las urbanizaciones.

Evacuados

La decena de incendios que afectan a Castilla y León ha obligado a pasar la noche fuera de sus hogares a casi 4.000 personas en las provincias de León y Zamora. Sin embargo, el fuego de Yeres que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, presenta una mejor evolución y muchos de sus frentes están bajo control. El 80% del perímetro de este incendio forestal está ya controlado, lo que ha permitido que alrededor de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas (Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo), sólo continúa desalojada Voces. Además, se ha decretado el fin del confinamiento en Borrenes y Chana.

Despliegue

En las localidades más afectadas, miles de personas (las estimaciones apuntan a unas 5.000) han sido evacuadas de sus casas por la peligrosa cercanía de las llamas. El Ministerio de Interior ha activado el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos. También la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares mientras que la policía y la Guardia Civil ha movilizado a unos 5.000 agentes.

Detenidos

Un bombero ha entrado en prisión provisional acusado de haber provocado un incendio en Ávila que calcinó más de 2.000 hectáreas y una mujer de Muxia (La Coruña) está siendo investigada como sospechosa de provocar cinco fuegos en la localidad.

Las autoridades de Tarifa consideran que el segundo incendio forestal que ha afectado la zona en pocos días ha sido intencionado. El fuego, que se quedó el lunes a las puertas de las viviendas y hoteles de las playas de Atlanterra y Los Alemanes, obligó a evacuar a 2.000 personas. Muy cerca de la zona, en Caños de Meca, se declaró otro fuego, también presuntamente intencionado.

Hasta el 3 de agosto

Hasta el 3 de agosto, justo antes de los grandes incendios que están asolando estos días España, el fuego había quemado 39.155,13 hectáreas, un 9% más que en 2024, cuando, hasta esa misa fecha, ardieron 35.603,79 hectáreas. Las 39.155,13 hectáreas de 2025 son, en todo caso, un 37,1% menos que la media de los últimos diez años, donde la media fue de 62.235 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 3 de agosto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Es decir, 2025 sería el quinto año con menos hectáreas quemadas de la última década tras 2018 (14.050,78 hectáreas), 2016 (23.931,74 hectáreas), 2020 (28.552,72 hectáreas) y 2024 (35.603,79 hectáreas).