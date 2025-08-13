Querella de Pacma contra un ayuntamiento por no gestionar las colonias felinas

El Partido Animalista (Pacma) ha iniciado un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Valverde de la Vera , en Cáceres, por su gestión de las colonias felinas, tras la denuncia el año pasado de la muerte de hasta 18 gatos en este área específica que sirve para dar cuidados específicos a grupos de gatos callejeros.

La formación política considera que el consistorio verato no está cumpliendo las obligaciones que la normativa de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en materia de gestión de colonias felinas.

18 gatos muertos

Los hechos se remontan a 2024, cuando un particular (ajeno a la formación política) denunció al Ayuntamiento de Valverde de la Vera tras aparecer muertos 18 gatos de la citada colonia felina. «El sujeto hizo una acusación pública asegurando que la responsabilidad de la muerte de los felinos era municipal y el consistorio le denunció a él», expresan desde Pacma, que aseguran que el asunto se quedó en el limbo porque no se pudo demostrar nada.

Pero a tenor de los sucesos, Pacma decidió iniciar acciones para esclarecer la situación y solicitó al ayuntamiento por registro acceso a información pública para «saber cómo se estaba llevando a cabo la gestión de las colonias felinas» en el municipio. Y esto fue el detonante del contencioso, dado que «nos tiramos meses solicitando esta información» al Gobierno local «y nos daban largas», expresa a el Periódico Extremadura la portavoz de Pacma, Yolanda Morales.

«Comenzó un intercambio de correos, pero desde el consistorio nos daban largas», hasta que, finalmente, envió un escrito que motivó la actual querella.

Respuesta municipal

En ese documento, el consistorio verato consideramos «necesario emitir una respuesta clara y definitiva» sobre la situación en cuestión y desliza que «después de haber consultado con diversas protectoras de animales» y tras una «evaluación exhaustiva de los recursos y posibilidades» del municipio, «lamentablemente, no es posible aplicar el protocolo CER», en referencia al método CER (Captura - Esterilización - Retorno).

El consistorio verato se excusa alegando que «no cuenta con la infraestructura necesaria ni con los recursos económicos suficientes para cubrir estos requerimientos». Y subraya que el presupuesto municipal «está destinado, en su mayor parte, a la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos», lo que «nos impide redirigir fondos hacia iniciativas de este tipo en la actualidad».

También alegan que están tomando medidas «dentro de sus posibilidades», pero que «ninguna de ellas» contempla la aplicación del protocolo CER. Y que «no se contempla que se realicen cambios a corto o medio plazo en este sentido, ya que se depende de colaboración externa».

El consistorio responde a Pacma que pese a que «hemos considerado sus planteamientos, hemos de ser claros: la respuesta del ayuntamiento sobre este tema es firme y no se revaluará». E insisten en que «no disponemos de los recursos humanos, materiales ni financieros para llevar a cabo la implementación de este protocolo». Y que «debemos ser responsables con el uso de los fondos públicos».

Todo ello ha llevado a Pacma a iniciar ese procedimiento, que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Cáceres en materia de impugnación de resoluciones, en referencia a la resolución de dictada por el Ayuntamiento de Valverde de la Vera.

Desde Pacma sostienen que tras las «evasivas» municipales en ese escrito el consistorio «viene a decir que nosotros no gestionamos ni tenemos intención» de gestionar las colonias felinas. «Y a raíz de ahí iniciamos el contencioso».

El Gobierno local alega que no hay fondos para destinarlos a medios humanos ni tampoco materiales

Azuaga

Pacma ha hecho público este contencioso tras la convocatoria reciente en defensa de los animales, bajo los lemas ‘Stop caza’ y ‘Basta ya de maltrato animal’, en la Puerta del Sol.

Una convocatoria motivada tras el hallazgo, por parte de la Guardia Civil, de 32 perros muertos por inanición en una finca de Azuaga (Badajoz), cuyo propietario ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.