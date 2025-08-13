Ola de calor
Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 14 de agosto de 2025
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de agosto de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 14 de agosto de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 14 de agosto de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar