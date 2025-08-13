Un millar de periodistas catalanes condenan los asesinatos de compañeros en Gaza: “Israel no quiere testigos del genocidio”

Un millar de personas, según las cifras de la Guardia Urbana, entre ellos muchos profesionales de la información, han llenado este miércoles la plaza Sant Jaume de Barcelona para condenar el asesinato sistemático de periodistas en Gaza, después de que el ejército israelí matara a un grupo de seis reporteros el domingo por la noche. Los concentrantes han denunciado que "Israel no quiere testigos del genocidio", han reclamado la entrada de la prensa internacional en Gaza y que los asesinos de periodistas sean procesados por el Tribunal Penal Internacional. Esta concentración se ha sumado a la protesta que entidades en apoyo de Palestina convocan cada miércoles para "detener el genocidio en Palestina" y se han adherido 123 comités de empresa, sindicatos, entidades, colegios profesionales y medios de comunicación catalanes.

"Israel persigue enmudecer cualquier voz que muestre la realidad de este cruento genocidio o desmienta su relato oficial", leyeron en un manifiesto los periodistas, que se reivindicaron como "los ojos y las orejas del mundo". "El asesinato sistemático de periodistas en Palestina es un ataque contra la libertad de prensa que nos pone en peligro a todas y nos deja más sordos y ciegos en Gaza", avisa el manifiesto. Los participantes en la concentración indicaron que al menos 238 trabajadores de la comunicación fueron asesinados en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de hace dos años y que la prensa extranjera no puede entrar en la Franja para explicar al mundo qué está pasando. "El objetivo está claro, silenciar al mensajero", advierten.

El ejército de Israel asesinó al periodista palestino de 28 años Anas Al Sharif, de la cadena Al Jazeera, que hace unos meses había dejado escrito: "Si estas palabras te llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz". Fue un ataque de precisión contra la tienda donde estaba trabajando y en la que también fueron asesinados el corresponsal Mohammed Qreigah, los cámaras Abrahim Zahir, Mo'men Alouwa, Mohammed Noufal, también de Al Jazeera, y Mohamed Al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino Sahat.

Los periodistas catalanes han lamentado las condiciones "imposibles" en las que trabajan sus compañeros en Gaza, bajo las bombas, sin comida, sin agua, sin electricidad en muchos casos; viendo como "el chaleco con la palabra 'PRESS' no los protege, sino por el contrario, los convierte en objetivo a ellos y sus familias". "Su compromiso es una lección para nosotros", asumen los profesionales catalanes en el manifiesto.

Los participantes en la protesta exigieron que se garantice la seguridad de los profesionales que informen desde Gaza y Cisjordania se acabe con las restricciones impuestas por Israel contra el derecho a la información. También han instado a los medios de comunicación catalanes y de todas partes a condenar la matanza de periodistas y recordar el número de profesionales asesinados por Israel en las cabeceras de las webs o páginas principales de los diarios.

También reclaman que el gobierno español y la Unión Europea hagan efectivo el embargo total de armas a Israel y que suspendan inmediatamente vínculos con este estado, tanto relaciones militares como políticas y económicas, hasta que se detenga el genocidio. Además, piden que se abran de inmediato las fronteras de Gaza por la entrada de alimentos, agua y medicinas y la evacuación de enfermos y heridos que lo necesiten.

A la convocatoria de los periodistas se han adherido más de cien comités de empresa, sindicatos, entidades, colegios profesionales y medios de comunicación catalanes, entre ellos El Periódico y su comité de empresa.