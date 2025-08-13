Maluma tenía razón: los conciertos pueden provocar daños auditivos en bebés y niños

Maluma tenía razón. Hace unos días, el cantante colombiano interrumpió un concierto en México para afear a una madre estar, en pleno escenario y a todo volumen, con su hijo pequeño. El artista se lo reprochó con estas palabras: "Es una irresponsabilidad, para la próxima sea un poco más consciente". Esta mañana, la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Salud Medioambiental (CMS), ha lanzado un comunicado para, precisamente, desaconsejar a padres y madres que lleven a sus bebés o niños pequeños a conciertos, festivales o cualquier evento dirigido a los adultos con altos niveles de ruido. Es una práctica peligrosa, según la comunidad médica, dado el riesgo que supone para su salud auditiva. En espectáculos de música en vivo diseñados para adultos, las mediciones habituales muestran que el sonido alcanza los 110 decibelios, incluso picos de 130, cerca de los altavoces. Son niveles suficientes para provocar un “daño auditivo irreversible en cuestión de segundos”.

No más de 85 decibelios

En bebés y niños pequeños, recuerdan los pediatras, el oído es especialmente vulnerable porque sus estructuras auditivas aún están en desarrollo y carecen de mecanismos de protección frente a la intensidad del sonido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la población infantil no se exponga a más de 85 decibelios durante más de una hora y advierte de que a partir de 70 decibelios la exposición prolongada ya puede acumular riesgo de daño.

Una conversación normal alcanza unos 60 decibelios, el sonido del tráfico denso se sitúa en torno a los 85, mientras que en un concierto de música moderna los niveles pueden superar los 120. En lactantes, los efectos de una sobreexposición al ruido no siempre son inmediatos ni fáciles de reconocer. A diferencia de los adultos y niños más mayores, no pueden comunicar molestias como pitidos o pérdida de audición temporal. Por ello, el CSM recomienda vigilar los posibles signos de alerta después de un evento ruidoso. Por ejemplo, llanto inconsolable o irritabilidad repentina, sobresaltos ante sonidos, parpadeo frecuente, apatía o somnolencia anormal, falta de reacción ante sonidos habituales y movimientos repetidos de frotarse los oídos o tocarse la cabeza.

Consecuencias

Las consecuencias de un trauma acústico agudo pueden incluir pérdida auditiva temporal o permanente, acúfenos (pitidos, que en lactantes solo se deducen por su comportamiento) y daño neurosensorial irreversible.

Los pediatras recomiendan que los menores de 6 años no asistan a conciertos o festivales de adultos, incluso aunque lleven protección auditiva. Entre 6 y 12 años, la asistencia solo debería considerarse si el evento está adaptado (volumen controlado, zonas seguras) y cumpliendo estrictamente todas las medidas de protección. Para adolescentes (mayores de 12 años), sigue siendo imprescindible usar protección adecuada, respetar los tiempos de exposición y evitar situarse cerca de los altavoces, limitando además la frecuencia de estas exposiciones.