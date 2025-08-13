Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del aviso del AEMET y previsión para las próximos días

Lleida, a 39ºC a las 12 del mediodía

El tercer día de la segunda ola de calor del año se está haciendo notar duro en la ciudad de Lleida, donde algunos termómetros callejeros ya marcaban 39ºC antes de las doce del mediodía. En el barrio de Cappont, las terrazas de la calle Doctora Castells estaban llenas de vecinos y vecinas tomando algo en la sombra. "Con el calor que hace, solo podemos tomar algo fresco o ir a la piscina", ha explicado Carmen Medina.

La imagen de personas caminando con sombreros o con un paraguas abierto en mano es una estampa cada vez más habitual en la ciudad, sobre todo a la hora de atravesar los puentes o pasarelas sobre el río Segre. "Tengo la piel muy delicada e ir con el paraguas ya es obligatorio para mí", ha apuntado Maria. Su marido, Joan, ha explicado que aguantan el calor "como cada año", pero que durante la noche "se hace pesado".

Y es que al calor del día se suma ahora el calor nocturno. "A mí me salva el ventilador de techo", explicó Blanca Camarasa. Una amiga suya, Cate Castillo, ha explicado que esta pasada noche han tenido que encender el aire acondicionado porque "si no hubiéramos podido dormir". Durante el día, algunos vecinos apuestan por refrescarse en las piscinas municipales. Las del barrio de Cappont, por ejemplo, están superando a los 300 usuarios diarios durante estas jornadas de intenso calor.