Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por la proximidad de un incendio en Ourense

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense.

Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se produce entre Vilavella y Porta de Galicia, en la provincia de Ourense.

De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

En Directo

Declarado otro incendio en Huelva: hasta 14 medios aéreos luchan contra el fuego en Aroche Efectivos del Plan Infoca han sido activados en Huelva después de que se declarara otro incendio forestal, en esta ocasión, en el paraje La Contienda en Aroche. Pasadas las 14:00 horas, a la zona se han desplegado, por el momento, un helicóptero ligero, dos semipesados, otro pesado y un cuatro de mando. Además, hay seis aviones de carga en tierra, otros dos anfibios y un avión de coordinación, sumando en total de 14 medios aéreos para combatir las llamas desde el aire. Por tierra, trabajan seis grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos agentes medioambientales, dos Brigadas de Refuerzos contra incendios (BRICA) y un grupo regional de mando, apoyados por seis vehículos autobomba y cuatro buldóceres. Trabajan también para la extinción del fuego bomberos llegados desde la localidad vecina de Moura, en Portugal, todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado. También se ha requerido de una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Se restablece el tráfico en las carreteras gallegas afectadas por los incendios La circulación ha quedado restablecida en las carreteras A-52 y N-525 tras verse afectadas este miércoles por los incendios forestales que sufre la provincia de Ourense. Según informa la Delegación del Gobierno en Galicia, ambas vías han recuperado la normalidad. La autovía A-52 (Benavente–Vigo) estuvo cortada al tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 112 y 129, inicialmente, y más tarde, entre el 160 y el 175. Por su parte, en la N-525 no se podía circular entre los kilómetros 115 y 128.

La Generalitat Valenciana pide intervención de la UME en incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia) El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio forestal que se ha declarado esta tarde en el municipio de Teresa de Cofrentes (Valencia). También ha elevado al nivel dos la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana (PEIF) ante la posible afectación a la población y bienes de naturaleza no forestal. El fuego, según ha informado el Ejecutivo autonómico, se ha iniciado a causa de un rayo a las 15:46 horas de este miércoles. En la zona trabajan ocho medios aéreos y dos helicópteros de Castilla-La Mancha, además de cuatro unidades terrestres y tres helitransportadas de Bomberos Forestales, seis autobombas, dos brigadas forestales del Consorcio provincial y voluntarios de Ayora y Cofrentes.

Nuevos desalojos en León con más de 1.300 personas evacuadas por el avance del incendio forestal de Molezuelas El avance de los incendios forestales de Molezuelas-Castrocalbón y Anllares, que afectan a las provincias de León y Zamora, ha obligado a desalojar nuevas localidades como medida de prevención con la evacuación de unas 1.300 personas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. En concreto, la Guardia Civil ha procedido al desalojo de Fresno de la Valduerna (683 personas), Castrotierra de la Valduerna (186 personas), Valle de la Valduerna (82 personas) y Palacios de la Valduerna (353 personas) debido al avance del incendio que se originó en Molezuelas de la Caballeda y se extendió a la provincia leonesa. Esta decisión se ha producido después de que el CECOPI, reunido esta tarde debido a los varios niveles de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia leonesa, ha decidido evacuar estas cuatro nuevas localidades que se pueden ver afectadas por el incendio. De momento, estas personas evacuadas se trasladan a La Bañeza donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles.