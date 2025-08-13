Movilidad

Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por la proximidad de un incendio en Ourense

Última hora de los incendios en España | Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por la proximidad de un incendio en Ourense

Archivo - Tren AVE de Renfe.

Archivo - Tren AVE de Renfe. / RENFE - Archivo

EP

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense.

Según ha informado el Adif a través de su perfil oficial en la red social 'X', el corte se produce entre Vilavella y Porta de Galicia, en la provincia de Ourense.

De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  2. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  3. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  4. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  5. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  6. Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
  7. Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
  8. Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar

Grecia, Portugal y los Balcanes luchan contra las llamas en plena ola de calor que asfixia al sur de Europa

Grecia, Portugal y los Balcanes luchan contra las llamas en plena ola de calor que asfixia al sur de Europa

León XIV aboga por un alto el fuego en Ucrania y alerta sobre crisis humanitaria en Gaza

León XIV aboga por un alto el fuego en Ucrania y alerta sobre crisis humanitaria en Gaza

La Generalitat activa un aviso preventivo por contaminación atmosférica en Barcelona

La Generalitat activa un aviso preventivo por contaminación atmosférica en Barcelona

Descubren el agujero negro más grande del Universo: equivale a 36 mil millones de soles

Descubren el agujero negro más grande del Universo: equivale a 36 mil millones de soles

Por qué tantas personas siguen viendo ‘Aquí no hay quien viva’ todos los días, según una psicóloga

Por qué tantas personas siguen viendo ‘Aquí no hay quien viva’ todos los días, según una psicóloga

La Aemet confirma que el inicio de agosto de 2025 es el más caluroso de la historia

La Aemet confirma que el inicio de agosto de 2025 es el más caluroso de la historia

Huelga de Ryanair en España para el puente de agosto: qué hacer si mi vuelo se ve afectado

Huelga de Ryanair en España para el puente de agosto: qué hacer si mi vuelo se ve afectado

El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Ourense: "Pensaba que ya no saldría con vida"

El bombero herido que estuvo tres horas cabeza abajo esperando por el helicóptero en Ourense: "Pensaba que ya no saldría con vida"