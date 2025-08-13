Los incendios mantienen en jaque Ourense y Zamora: siete heridos graves y 8.000 evacuados

La ola de incendios que asedia la Península, y que ya se ha cobrado la vida de dos personas, no da tregua. Tras quemar 25.000 hectáreas en la última semana, las llamas siguen avanzando sin control en Zamora y en Ourense, los dos frentes donde se está librando la batalla más compleja. La situación es especialmente grave en esta provincia gallega, donde varios fuegos han obligado a cortar de nuevo la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. De hecho, solo en Galicia, ya han ardido más de 11.500 hectáreas. El viento y las altas temperaturas se han convertido una jornada más en un combustible extraordinario para el fuego.

"La situación es muy complicada", ha advertido por la mañana la vicepresidenta y ministra de Transición ecológica Sara Aagesen, que ha cifrado en 14 los incendios activos y ha apuntado al origen intencionado de varios de ellos debido a su "virulencia y evolución". De momento, hay siete heridos graves y 8.000 personas aún permanecen evacuadas.

Focos abiertos

En esta lengua de fuego que ha cruzado la Península por el flanco oeste y que ha desnudado las carencias en el abordaje de los megaincendios o los fuegos de última generación, ya han sido controlados los focos de Tarifa y Tres Cantos, en Madrid, donde el martes murió un hombre que regentaba una hípica. En Cambio, las llamas han seguido avanzando en Cáceres, Ourense, Zamora, León, donde el martes por la noche murió otro joven y Asturias.

“Ayer el fuego entró hasta la puerta de las cuadras", decía una vecina del concejo asturiano de Cangas del Narcea. Pese a los medios destinados y los esfuerzos de las labores de extinción, es indudable que la virulencia de las llamas y las condiciones desfavorables han puesto a prueba la capacidad de los equipos de extinción. "Hemos luchado contra el fuego con tractores y mangueras de los vecinos", ha explicado, tras una noche en vilo, José María Sánchez Córdoba, alcalde de la leonesa Alija del Infantado.