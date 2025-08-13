Ola de calor
Los incendios mantienen en jaque Ourense y Zamora: siete heridos graves y 8.000 evacuados
En estos dos frentes se libra la batalla más compleja ante unas llamas que siguen avanzando sin control
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
La ola de incendios que asedia la Península, y que ya se ha cobrado la vida de dos personas, no da tregua. Tras quemar 25.000 hectáreas en la última semana, las llamas siguen avanzando sin control en Zamora y en Ourense, los dos frentes donde se está librando la batalla más compleja. La situación es especialmente grave en esta provincia gallega, donde varios fuegos han obligado a cortar de nuevo la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. De hecho, solo en Galicia, ya han ardido más de 11.500 hectáreas. El viento y las altas temperaturas se han convertido una jornada más en un combustible extraordinario para el fuego.
"La situación es muy complicada", ha advertido por la mañana la vicepresidenta y ministra de Transición ecológica Sara Aagesen, que ha cifrado en 14 los incendios activos y ha apuntado al origen intencionado de varios de ellos debido a su "virulencia y evolución". De momento, hay siete heridos graves y 8.000 personas aún permanecen evacuadas.
Focos abiertos
En esta lengua de fuego que ha cruzado la Península por el flanco oeste y que ha desnudado las carencias en el abordaje de los megaincendios o los fuegos de última generación, ya han sido controlados los focos de Tarifa y Tres Cantos, en Madrid, donde el martes murió un hombre que regentaba una hípica. En Cambio, las llamas han seguido avanzando en Cáceres, Ourense, Zamora, León, donde el martes por la noche murió otro joven y Asturias.
“Ayer el fuego entró hasta la puerta de las cuadras", decía una vecina del concejo asturiano de Cangas del Narcea. Pese a los medios destinados y los esfuerzos de las labores de extinción, es indudable que la virulencia de las llamas y las condiciones desfavorables han puesto a prueba la capacidad de los equipos de extinción. "Hemos luchado contra el fuego con tractores y mangueras de los vecinos", ha explicado, tras una noche en vilo, José María Sánchez Córdoba, alcalde de la leonesa Alija del Infantado.
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar