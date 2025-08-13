La ETT que contrató al temporero fallecido en Alcarràs dice que fue un "accidente laboral" por "golpe de calor"

La ETT que el pasado 7 de agosto contrató a Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que falleció el lunes mientras trabajaba a más de 40 grados, ha emitido un comunicado en el que lamenta su fallecimiento. En este documento, la empresa señala que el deceso se trata de un "accidente laboral" que ocurrió "a consecuencia de un golpe de calor", a falta de la autopsia definitiva, según recogen Europa Press i ACN. El temporero, nacido en Rumanía, empezó a encontrarse mal a las dos de la tarde, avisó a su encargada, pero ésta se limitó a dejarle descansar bajo un árbol donde acabó muriendo, según el relato de la familia avanzado por El Periódico. La entidad Fruita amb Justícia Social ha reclamado que se paralize la cosecha en las fincas donde no se proteja a los trabajadores ante las altas temperaturas y ha convocado una protesta este jueves bajo el lema 'Basta de abusos en el campo'.

La empresa de empleo temporal Empleo Express, con nombre comercial Access Talento, ha emitido un comunicado en la que lamenta el "accidente laboral" a falta de la autopsia definitiva que aclare las causas de la muerte de Vranciu. También ha confirmado, tal y como avanzó este diario, que el hombre estaba recogiendo fruta para la empresa Agroalimentaria El Pla SL. En este texto, también señalan que se han puesto "a disposición de las autoridades competentes" y que colaboran de manera plena y activa en la investigación para esclarecer las causas del "trágico suceso".

Prevención de riesgos laborales

La empresa puntualiza que Vranciu había recibido la formación e información necesarias en materia de prevención de riesgos laborales. Añaden que no les constan quejas de los temporeros sobre las condiciones laborales, a pesar de que un compañero en la misma finca y que vió morir a Vranciu el lunes denunció a este diario que les amenazaban con despido si no trabajaban hasta las cinco y media de la tarde. De hecho, la empresa señala que en periodos de temperaturas extremas de calor como el actual refuerzan sus actuaciones preventivas recordando las medidas a adoptar para minimizar los riesgos derivados del calor.

Desde la ETT reiteran su compromiso con la seguridad y la salud laboral y extienden sus "más sinceras condolencias" a la familia, amigos y compañeros del trabajador. Tanto la ETT como Agroalimentaria El Pla SL de han puesto en contacto con la familia del fallecido y han pedido participar en el velatorio que se organiza el próximo viernes, aunque será enterrado en Rumanía la semana que viene.

Fruita amb Justícia Social, la entidad que asesora y denuncia la situación de los temporeros en Lleida ha pedido que se detenga la recolección de la fruta "total e immediata" en las empresas agroalimentarias donde no se protejan los derechos laborales y se obligue a los temporeros a trabajar cuando Protecció Civil decreta las alertas naranja y roja por calor extremo. "Es inexplicable que en plena ola de calor hubiera empresas obligando a las personas a trabajar a partir de la una de la tarde, con temperaturas que superaban de largo los 40 grados", señala la organización, que ha convocado este jueves una protesta a las 19:30h en els Camps Elisis de Lleida.

Responsabilidades y silencio

Los activistas señalan el silencio de la patronal Afrucat ante este suceso. La empresa por la que trabajaba el fallecido está administrada por Ignasi Argilés Figuerola, que también es director de producción del Grupo Nufri, uno de los principales grupos agroalimentarios de Catalunya y vicepresidente de Afrucat. "Que no se escondan y asuman responsabilidades ante la falta de medidas preventivas generalizadas en el sector. Este caso no es un accidente aislado, sino la punta del iceberg de un sistema que maltrata y explota a las personas trabajadoras temporeras", indican. Censuran que ni el ayuntamiento de Alcarràs ni la Paeria de Lleida, ciudad donde Vranciu residía, se hayan pronunciado oficialmente por su muerte.

La entidad también pide a Inspección de Trabajo de la Generalitat que refuercen urgentemente sus actuaciones y actúen de forma contundente. "La muerte de este vecino de Lleida es consecuencia directa de un modelo agroalimentario que se sostiene sobre la precariedad laboral de las personas migrantes", exclama esta oenegé.