Carlos González, pediatra, sobre obligar a comer a los hijos: "No es buena idea..."

Muchas de las 'guerras' de los padres con sus hijos tienen un denominador común: la comida.

Comer saludable y equilibrado es fundamental para la salud de los más pequeños, pero en algunas casas acaba siendo todo un reto velar porque se terminen todo lo que hay en el plato.

De ello habla el pediatra Carlos González en su podcast 'Criando sin miedo', que cuenta con más de 454.000 seguidores en Instagram.

Comer cuando tienen hambre

El doctor explica que los niños deben comer cuando, sencillamente, tiene hambre: "Como cuando un niño es pequeño y no tiene aún que ir a la escuela, lo lógico es que coma cuando tiene hambre y que no coma cuando no tiene hambre".

González denuncia el aumento de transtornos alimentarios, tanto en adultos como en jóvenes, y explica la relación con el comer cuando se debe en vez de cuando se quiere: "Cada vez más anorexia, bulimia, obesidad".

"¿En el fondo, qué es la obesidad? Seguir comiendo aunque en realidad no tengas hambre. ¿Y la anorexia? Tener hambre y no comer. ¿De verdad te parece buena idea decirle a tu hijo que tiene que comer aunque no tenga hambre?' se pregunta el pediatra.

Un caramelo, igual de malo a la cinco de la tarde que a las 20:30

'"Venga va, almenos pruébalo, tienes que comer, no puedes ir sin cenar a la cama....'. Si no quiere comer, no come, porque esto es lo normal. Y al revés: 'mamá, un plátano?' 'No cariño, porque en media hora cenamos'... si quiere comer antes de centar, pues come".

Los más pequeños, a lo mejor ya hacen con eso y los mayores, lo comen, y después cenan algo, argumenta. "Si fuera un helado o un caramelo... el caramelo es igual de malo a la cinco de la tarde que a las 20:30".

La decisión de si le da o no el caramelo, cuenta en su perfil de Instagram, no puede depender de la hora, de si se ha portado bien y de si se ha comido toda la verdura o no.