Libertad religiosa
El arzobispo de Oviedo entra en la polémica de Jumilla y llama "moritos" a los musulmanes
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha entrado en la polémica de Jumilla, donde se ha aprobado una moción para prohibir celebraciones religiosas en un polideportivo, hablando de los musulmanes como "moritos" y pidiendo reciprocidad con los cristianos asesinados "dentro de sus territorios".
Montes ha lanzado este mensaje en la red social X en alusión a la "extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos".
"¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?", se ha preguntado.
El mensaje del arzobispo de Oviedo llega tras la polémica abierta en Jumilla al aprobar PP y Vox una moción para prohibir celebraciones religiosas en un polideportivo que era empleado por la comunidad musulmana de este municipio murciano.
En reacción, la Conferencia Episcopal se posicionó subrayando que la libertad de culto está amparada por la Constitución, lo que motivó las quejas del líder de Vox, Santiago Abascal, que cargó contra la jerarquía eclesiástica por su posición respecto a la inmigración y frente a un "islamismo extremista" que a su juicio avanza en España.
En el debate participó también el obispo de Tarragona, Joan Planellas, replicando a Abascal que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano".
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar