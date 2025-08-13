Libertad religiosa

El arzobispo de Oviedo entra en la polémica de Jumilla y llama "moritos" a los musulmanes

Oviedo

Oviedo / J.L.Cereijido / EFE

EFE

EFE

Oviedo
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha entrado en la polémica de Jumilla, donde se ha aprobado una moción para prohibir celebraciones religiosas en un polideportivo, hablando de los musulmanes como "moritos" y pidiendo reciprocidad con los cristianos asesinados "dentro de sus territorios".

Montes ha lanzado este mensaje en la red social X en alusión a la "extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos".

"¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?", se ha preguntado.

El mensaje del arzobispo de Oviedo llega tras la polémica abierta en Jumilla al aprobar PP y Vox una moción para prohibir celebraciones religiosas en un polideportivo que era empleado por la comunidad musulmana de este municipio murciano.

En reacción, la Conferencia Episcopal se posicionó subrayando que la libertad de culto está amparada por la Constitución, lo que motivó las quejas del líder de Vox, Santiago Abascal, que cargó contra la jerarquía eclesiástica por su posición respecto a la inmigración y frente a un "islamismo extremista" que a su juicio avanza en España.

En el debate participó también el obispo de Tarragona, Joan Planellas, replicando a Abascal que "un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano".

