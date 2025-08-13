Los Agentes Rurales intensifican la vigilancia contra cazadores furtivos de fringílidos

En las últimas semanas, los Agentes Rurales han intensificado la vigilancia de cazadores que se dedican a la captura ilegal de pájaros fringílidos durante los meses de verano, cuando los ejemplares más jóvenes acaban de salir del nido. Entre el 1 de enero de 2024 y el 5 de agosto se han realizado 1.202 actuaciones contra este tipo de furtivismo, de las que 526 han sido en 2025.

De ese total, y teniendo en cuenta que pueden coincidir en una actuación dos o más tipos de artes de captura ilegales, 645 actuaciones han sido por la utilización de redes japonesas; 445 por la instalación de redes abatibles; 388 por la utilización de trampas con sustancias pegadizas y 23 para capturar pájaros con trampas tipo ballesta.

La captura y el comercio de pájaros fringílidos está totalmente prohibido, así como el uso de métodos de captura masivos y no selectivos como la liga o las redes abatibles o japonesas. Su uso constituye un delito contra la fauna según el Código Penal.

Varias operaciones

Los Agentes Rurales han realizado varias operaciones para detectar a estos furtivos. En Vilanova y la Geltrú interceptaron in fraganti a un individuo que capturaba fringílidos mediante una red abatible con abrevadero, instalada en una zona boscosa. La actuación ha sido el resultado de un dispositivo de vigilancia de varios meses.

Un pájaro atrapado en una trampa de caza no selectiva / Agents Rurals

En el Alt Empordà hay dos denunciados por la captura ilegal de pájaros alrededor del río Muga, utilizando redes abatibles. En Caldes de Malavella se intervino una red japonesa con varias varillas, dos cardinas utilizadas como reclamo y dos capturas. Los hechos fueron comunicados a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Girona.

También hicieron una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra en Les Borges Blanques para denunciar a dos cazadores que tenían 7 aves protegidas:, 4 jilgueros (Carduelis carduelis) y 3 pardillos (Linaria Cannabina), todos ellos ejemplares jóvenes.

Además, el Grupo de Apoyo de Fauna y Flora (GSFF) de los Rurales, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès, ha desmantelado unas instalaciones clandestinas dedicadas al tráfico de pájaros fringílidos capturados ilegalmente. En la operación se intervinieron: 922 pájaros (114 de los cuales fallecidos); 2 tortugas protegidas, medicamentos veterinarios sin receta y sustancias dopantes.

Los pájaros, principalmente jóvenes, estaban marcados con anillas para simular una cría legal y provenían de capturas furtivas en diversas zonas españolas. Las instalaciones no estaban registradas como núcleo zoológico, lo que suponía un riesgo sanitario elevado. Los animales vivos fueron trasladados a un centro de recuperación de fauna para su reintroducción en el medio natural.