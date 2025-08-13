Ola de calor
Las tres primeras semanas de agosto son las más cálidas en España desde que hay registros
El país ha vivido sumido en un episodio de calor todo los días que llevamos de mes
Lunes y martes también registraron las temperaturas más elevadas en esas fechas desde 1950
EP
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que "con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un periodo comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025" en España. Según ha explicado, solo se le acercan las tres primeras semanas de agosto de 2003, cuando los termómetros tocaron techo.
Así se ha expresado el organismo estatal en un hilo en la red social 'X', recogido por Europa Press. En los mensajes, ha incidido en que España ha estado bajo ola de calor durante todo el mes de agosto salvo por los dos primeros días, que tuvieron temperaturas próximas a las normales.
Martes, el día más cálido
Si bien para este miércoles se prevé un descenso térmico transitorio, la agencia insiste en que es probable que la ola de calor siga al menos hasta el lunes 18. En este sentido, indica que este martes 12 ha sido el día más cálido en el conjunto de España en esta ola de calor y también en todo el verano.
De hecho, subraya que no ha habido una temperatura media tan alta para el conjunto de España en el 11 y el 12 de agosto desde al menos 1950. Según el pronóstico, los días 16 y 17 también podrían ser récord para sus respectivas fechas.
Récords de mínimas
En el resumen de fenómenos significativos registrados ayer de manera provisional en los observatorios de la red de AEMET, el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, ha añadido que se ha registrado un nuevo récord de máxima absoluta en Zamora, con 41,2ºC el pasado 10 de agosto. Además, un día más tarde, el 11 de agosto, Lleida alcanzó un nuevo récord de máxima absoluta con 41,9ºC.
Por otro lado, también ha habido estos días nuevos récords de mínimas más altas, con 21,9ºC en Virgen del Camino, en León, el pasado 10 de agosto, así como 26,2ºC en Segovia en la misma jornada. Asimismo, también se ha registrado un nuevo récord de mínima más alta ese mismo día, con 27,1ºC en Castelló-Almassora.
