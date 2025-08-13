Fuegos en España
Aagesen cifra en 14 los incendios activos en 7 comunidades autónomas y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"
La titular Transición Ecológica ha declinado precisar el número de hectáreas afectadas, y aunque ha reconocido que la "situación es inferior a lo visto años anteriores, en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor"
EP
La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en 14 los incendios forestales que permanecen activos en siete comunidades y a la espera de que se confirmen las causas se estima que varios de ellos han sido provocados "por su virulencia".
"Todos están bajo investigación, todavía es precipitado, prematuro tener la cuantificación de cuántos han sido provocados, pero sobre varios de ellos se tiene bastante intuición de que pueden haberlo sido por la virulencia y cómo han evolucionado", ha indicado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
La titular Transición Ecológica ha declinado precisar el número de hectáreas afectadas, y aunque ha reconocido que la "situación es inferior a lo visto años anteriores, en cuanto a focos y cantidad de incendios es mucho mayor". "La situación es muy complicada", ha añadido la ministra quien ha defendido los medios asignados a la extinción del fuego.
Respecto a la evolución de la ola de calor, ha indicado que de prolongarse hasta el próximo lunes se estaría ante "la tercera más larga desde que hay registros". Por lo tanto, "todo esto contribuye a que los incendios sean más complicados de extinguir".
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Cazado a 321 km/h en una autopista de Alemania: 'Es el récord de velocidad de un radar