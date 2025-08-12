Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León

Ecologistas atribuyen el incendio de Tarifa a "años de abandono forestal"

La asociación Ecologistas en Acción Andalucía ha denunciado públicamente que los dos incendios declarados en Tarifa (Cádiz) se han podido agravar por el incumplimiento de un convenio de prevención entre su Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, lo que evidencia "años de abandono forestal" en la zona. El convenio fue firmado en 2021, pero sus medidas "siguen sin concretarse ni aplicarse de forma efectiva" y los montes donde se han registrado los incendios, de titularidad municipal, "llevan años sin recibir el mantenimiento necesario". A ello se une el hecho de que el Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Tarifa lleva caducado desde 2011, lo que considera una muestra de "la dejadez" de esta entidad. Ecologistas en Acción ha calificado como "devastadoras" las pérdidas por los incendios, que "han arrasado cientos de hectáreas" de alto valor ecológico, cultural y patrimonial en el litoral de Tarifa, en su mayoría pertenecientes a los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, provocando "un impacto económico y social que afectará a la zona durante años".