En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en León
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
En Madrid, un hombre ha fallecido por el fuego declarado este lunes en Tres Cantos
A. Romero
Decenas de incendios forestales amenazan diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas y afectando en ocasiones a viviendas. En Madrid, un hombre ha fallecido por la gravedad de las quemaduras sufridas en un fuego declarado este lunes en la localidad de Tres Cantos.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Extremadura tiene 11 focos activos
La comunidad autónoma de Extremadura tiene en estos momentos un total de once incendios forestales activos, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. En concreto, estos incendios se localizan en Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla de la Vera, Aldea del Cano, Tornavacas, Talayuela, Casar de Cáceres y Robledollano, en la provincia de Cáceres. Por su parte, en la provincia de Badajoz, están activos los incendios de San Vicente de Alcántara y Fregenal de la Sierra. Cabe señalar que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha elevado el Nivel de operatividad 2 en toda la región por la simultaneidad de incendios. Además, la región ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la declaración de la situación operativa 2 de Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).
Ecologistas atribuyen el incendio de Tarifa a "años de abandono forestal"
La asociación Ecologistas en Acción Andalucía ha denunciado públicamente que los dos incendios declarados en Tarifa (Cádiz) se han podido agravar por el incumplimiento de un convenio de prevención entre su Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, lo que evidencia "años de abandono forestal" en la zona. El convenio fue firmado en 2021, pero sus medidas "siguen sin concretarse ni aplicarse de forma efectiva" y los montes donde se han registrado los incendios, de titularidad municipal, "llevan años sin recibir el mantenimiento necesario". A ello se une el hecho de que el Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento de Tarifa lleva caducado desde 2011, lo que considera una muestra de "la dejadez" de esta entidad. Ecologistas en Acción ha calificado como "devastadoras" las pérdidas por los incendios, que "han arrasado cientos de hectáreas" de alto valor ecológico, cultural y patrimonial en el litoral de Tarifa, en su mayoría pertenecientes a los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, provocando "un impacto económico y social que afectará a la zona durante años".
El incendio de Jabugo (Huelva) "evoluciona favorablemente" y eleva a unos 240 los desalojados
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que el incendio declarado este martes en Los Romeros, en Jabugo (Huelva), "evoluciona favorablemente", aunque se mantiene por el momento la fase de emergencia en Situación Operativa 1 en previsión de cómo evoluciona, toda vez que ha señalado que se elevan a 240 las personas desalojadas. El consejero atribuye los fuegos a "la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta", que han creado varios focos, el más importante en la zona de Los Romeros.
Primeros heridos con quemaduras en el incendio de Puercas (Zamora)
Varias personas han resultado heridas con quemaduras cuando intentaban extinguir las llamas del incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando había alcanzado la localidad de Abejera, en el municipio de Riofrío de Aliste. Los heridos, entre tres y cinco personas, han sido trasladados en ambulancias al hospital Virgen de la Concha de Zamora y, en principio, sus quemaduras no son graves, según han informado a EFE fuentes del operativo de lucha contra los incendios. La localidad de Abejera había sido desalojada y se habían puesto a disposición de los vecinos autobuses para que se fueran antes de que el fuego llegase al casco urbano pero los heridos no habían abandonado la localidad, según dichas fuentes.
Muere un voluntario que luchaba contra el fuego en un incendio en León
Un hombre ha aparecido muerto en el kilómetro 12 de la carretera LE-125, entre las localidades leonesas de Quintana y Congosto, según avanza el medio iLeón. Al parecer, el fallecido es un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona. La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León
Los incendios avanzan en Galicia y se centran en Ourense, con la provincia en Situación 2
Los incendios han avanzado este martes en Galicia, con 12 de los 16 activos en la provincia de Ourense, donde la Xunta ha activado la Situación 2 de emergencia. La administración autonómica, según ha explicado la Consellería del Medio Rural, pretende así "una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidad autónoma y del resto de administraciones para la provincia", donde interviene también la Unidad Militar de Emergencias (UME). La medida también implica la ampliación del horario laboral del personal en la lucha contra los incendios. En Galicia hay dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas, de los que doce están localizados en Ourense. Según el último balance de Medio Rural, en esa provincia están activos los fuegos de Maceda-Santiso (500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Requeixo (3.500 hectáreas), Chandrexa de Queixa-Parafita (100 hectáreas), Ourense-Seixalbo (50 hectáreas), Oímbra-A Granxa (80 hectáreas) y A Mezquita-A Esculqueira (100 ha).
Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"
Las llamas cercaron este lunes Atlanterra y Los Alemanes, en el término municipal de Tarifa. Y en coche por la única carretera, andando por la orilla de la playa, los más de 2.000 desalojados abandonaron la zona camino a la localidad más cercana, Zahara de los Atunes. Un pueblo que, a la primera señal de alerta, reunió decenas de kilos de alimentos, habilitó la escuela y la iglesia y abrió de par en par las puertas de algunas de sus casas y hoteles a los evacuados. Literalmente.
Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo
Extremadura, que todavía se está recuperando del fuego de Las Hurdes que calcinó más de 2.500 hectáreas hace dos semanas, vuelve a arder. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado, a las 19.15 horas de este martes, el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal localizado en Jarilla, en la provincia cacereña. En estos momentos intervienen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Miteco, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Tan solo 45 minutos después, ha activado el nivel 1 de peligrosidad en otro incendio en Trujillo. Intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del Medio Natural.
Heridos tres brigadistas en Galicia
Tres brigadistas municipales han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado el ayuntamiento ourensano de Oímbra, que según las últimas estimaciones calcina una superficie de alrededor de 80 hectáreas. Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción.
Restablecida la circulación de trenes AVE entre Madrid y Galicia
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha sido restablecida a las 20.25 horas tras la inspección de Adif que ha permitido que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario. Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han confirmado que Adif ha considerado que la catenaria estaba "en buen estado" y que una vez revisada la infraestructura y reparados los desperfectos causados por el fuego, se podía volver a restablecer el servicio paulatinamente, aunque con retrasos "hasta finalizar el servicio de hoy".
