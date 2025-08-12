Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 18, 28, 42, 46 y 48 y las estrellas 3 y 9.

El código del Millón ha sido el SCP77013.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  3. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  4. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  5. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  6. Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
  7. Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
  8. Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor

Veinticuatro horas de angustia y ceniza en Madrid: cronología de una jornada negra para Tres Cantos

Veinticuatro horas de angustia y ceniza en Madrid: cronología de una jornada negra para Tres Cantos

Dos muertos en la ola de incendios que han arrasado más de 25.000 hectáreas avivados por un cóctel letal de viento, sequía y calor

Dos muertos en la ola de incendios que han arrasado más de 25.000 hectáreas avivados por un cóctel letal de viento, sequía y calor

El fraude eléctrico destapa las plantaciones que la mafia de la marihuana oculta en naves industriales de Catalunya

El fraude eléctrico destapa las plantaciones que la mafia de la marihuana oculta en naves industriales de Catalunya

Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking del centro comercial madrileño Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking del centro comercial madrileño Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025

Sorteo Euromillones del martes 12 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 12 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 12 de agosto de 2025

Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"

Zahara se vuelca con los evacuados del incendio: "Al pueblo le ha dado igual si son vecinos o turistas, se han lanzado a ayudarles"

Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo

Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo