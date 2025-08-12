La salud mental del padre sí que importa: los niños pueden verse afectados, según un estudio

Durante décadas, el foco de la salud perinatal se ha centrado casi exclusivamente en la madre, relegando al padre a un rol secundario de mero acompañante. Sin embargo, un creciente cuerpo de evidencia científica está derribando este paradigma, demostrando que la salud mental del padre no es un factor accesorio, sino un pilar fundamental para el desarrollo saludable de los hijos y el equilibrio de toda la unidad familiar. Un reciente comentario de expertos del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, publicado en 'JAMA Pediatrics', subraya una realidad ineludible: la depresión, la ansiedad y el estrés paternos tienen un impacto directo y medible en el bienestar de los niños, lo que hace imperativo un cambio en las políticas de salud pública.

La transición a la paternidad es un evento vital cargado de estrés, expectativas y una profunda reorganización emocional para ambos progenitores. Ignorar el estado anímico del padre es pasar por alto a la mitad de la ecuación. La investigación que acompaña al comentario de los expertos es concluyente: cuando un padre sufre problemas de salud mental durante el período perinatal, se observa un desarrollo infantil más deficiente en áreas críticas como la social, la emocional, la cognitiva y la del lenguaje. Esto no es una simple correlación, sino el reflejo de cómo la implicación paterna se ve mermada por la angustia psicológica, afectando a la calidad de las interacciones, el juego y el apego seguro, elementos vitales para el crecimiento de un niño.

El vínculo directo entre la mente del padre y el desarrollo del niño

El impacto de la salud mental paterna en la infancia no es abstracto. Un padre que lucha contra la depresión paterna o la ansiedad puede mostrarse más irritable, retraído o menos receptivo a las necesidades de su bebé. Esta falta de sintonía emocional puede dificultar la capacidad del niño para regular sus propias emociones y desarrollar habilidades sociales adecuadas. Si el padre está menos involucrado en actividades estimulantes como leer, hablar o jugar, el desarrollo cognitivo y del lenguaje del pequeño también puede verse afectado. El estrés crónico en el hogar, a menudo alimentado por la angustia no tratada de uno de los progenitores, crea un ambiente que es tóxico para el cerebro en desarrollo de un niño.

En Estados Unidos, se estima que un 14% de los padres primerizos experimenta depresión posparto, una cifra sorprendentemente similar a la de las madres. Sin embargo, este número podría ser solo la punta del iceberg. El estigma social y las expectativas de masculinidad tradicional a menudo impiden que los hombres reconozcan o busquen ayuda para sus síntomas, llevándolos a minimizar su sufrimiento. Por ello, los expertos como el doctor Craig Garfield, autor principal del comentario, insisten en la necesidad de normalizar estos sentimientos de tristeza, miedo o ansiedad y de educar a los padres sobre las señales de alerta, para que puedan identificar cuándo necesitan apoyo profesional.

La urgente necesidad de una detección precoz y universal

Ante esta evidencia, la solución propuesta es clara y lógica: si se realizan pruebas de detección precoz para la depresión posparto en las madres, se debe aplicar la misma estrategia con los padres. Integrar la evaluación de la salud mental paterna en las visitas pediátricas y prenatales no solo ayudaría a identificar a los padres en riesgo, sino que también enviaría un poderoso mensaje: su bienestar importa. Este enfoque proactivo permitiría intervenir antes de que los problemas se agraven y afecten negativamente al niño y a la dinámica familiar.

El desafío es replantear el abordaje clínico para involucrar activamente a los padres desde el embarazo. Los profesionales de la salud deben crear un espacio seguro donde los hombres se sientan cómodos para hablar de sus vulnerabilidades sin temor a ser juzgados. Normalizar la conversación sobre la salud mental masculina en el contexto de la paternidad es el primer paso para derribar las barreras que impiden buscar ayuda. No se trata solo de la salud individual del padre, sino de una estrategia de prevención para proteger el bienestar emocional de la siguiente generación y promover una salud familiar integral.

PRAMS para papás: la herramienta que mide para mejorar

Para pasar de la teoría a la práctica, se necesitan datos. Con este objetivo nació una iniciativa pionera en Estados Unidos: PRAMS para Papás (Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgos del Embarazo para papás). Esta herramienta de salud pública, co-desarrollada por el doctor Garfield, consiste en una encuesta diseñada específicamente para recopilar información sobre las experiencias, necesidades y desafíos de los nuevos padres. Iniciada en Georgia y en proceso de expansión a más estados, PRAMS para Papás permite a las autoridades sanitarias comprender mejor la realidad paterna y enfocar los recursos de manera más efectiva.

Los datos obtenidos ya están demostrando su valor. Investigaciones previas que utilizaron esta herramienta revelaron que la implicación paterna tiene un impacto significativo en decisiones cruciales para la salud del bebé, como la lactancia materna o las prácticas de sueño seguro. Al entender qué factores influyen en el comportamiento de los padres, las políticas de salud pública pueden diseñarse para apoyarlos mejor en la adopción de hábitos saludables. En definitiva, herramientas como PRAMS para Papás son esenciales para visibilizar el rol paterno y construir un sistema de salud que verdaderamente se centre en la familia en su conjunto, reconociendo que un padre sano es una de las mejores garantías para un hijo feliz.