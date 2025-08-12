En Directo
Subida de temperaturas
Ola de calor en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del aviso del AEMET y previsión para las próximos días
Valentina RaffioValentina Raffio
Catalunya vivirá este lunes el pico de la ola de calor que desde hace más de una semana se está viviendo en la Península. Las temperaturas serán especialmente extremas en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como en la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, los valores también se disparan.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor
Las temperaturas más altas de este lunes
La máxima más alta del día se ha dado en la localidad de Vinebre, en la Ribera d'Ebre, donde se ha llegado a los 43,8 grados, la cifra más alta registrada no solo en lo que llevamos de año sino, también, en toda la historia de esta estación. Entre los valores más extremos de este lunes también destacan los 42,4 del Masroig, los 42,3 del Pantà de Riba-roja y los 42,2 de Ascó, la cifra más alta jamás observada en esta estación.
Catalunya vive el día más caluroso del verano
Este lunes, Catalunya ha vivido una verdadera jornada de calor infernal. Durante la noche y la madrugada, los termómetros han rozado los 30 grados en puntos como Barcelona, Blanes y hasta en la montaña de Montserrat. Después, al iniciar el día, el mercurio ha escalado rápidamente alcanzando los 30 grados antes de las 10 de la mañana en decenas de localidades. Alrededor de mediodía, ya eran cientos los municipios que superaban el umbral de calor extremo de los 35 grados. Y ya de cara a la tarde, durante las horas más cálidas del día, en varios puntos de la provincia de Tarragona se han registrado valores cercanos a los 44 grados. El Servei Meterològic de Catalunya confirma que se trata de la cifra más alta registrada durante esta ola de calor y, además, en todo lo que llevamos de verano.
Vinebre registra 43,8ºC, la temperatura más elevada del año en Catalunya
La estación de Vinebre (Ribere d'Ebre, Tarragona) ha alcanzado una temperatura máxima provisional de 43,8 ºC a les 15.25 horas, un nuevo récord desde que tiene registros, por encima de los 43,6 ºC del 12 de agosto de 2022. También es la temperatura más alta registrada este año en Catalunya.
"La ciudad es insoportable"
Los barceloneses se han refugiado de las temperaturas en plena segunda ola de calor del verano, en un lunes con mínimas de 28,6 °C y máximas de 33,1 °C, según el Servei Meteorològic de Catalunya. "La ciudad es insoportable", ha lamentado en ACN Paqui, vecina del Maresme que ha ido a Barcelona a pasar el día. Andrea, que lleva viviendo un año y medio en la capital catalana, explica que es "imposible vivir en Barcelona con este calor" y opta por refrescarse en locales con aire acondicionado, ya que en su piso no tiene. Las familias también buscan alternativas a la piscina y la playa, o también a los espacios de juegos de agua habilitados en el Parc de les Glòries, aunque aspiran a que en un futuro sean más grandes y con más sombra.
Las temperaturas tocan techo entre el lunes y el martes
El pronóstico indica que las temperaturas tocarán techo entre el lunes y el martes, cuando se esperan valores muy por encima de los 40 grados en varias partes del país y máximas que en algunos puntos como el Valle del Guadalquivir podrían incluso acercarse a los 45 grados. También se espera que durante estos días las mínimas se mantengan en valores muy elevados, dejando noches por encima de los 25 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.
La ola de calor podría alargarse hasta el fin de semana
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) acaba de actualiza sus previsiones sobre la ola de calor y, tal y como ha anunciado la entidad en un comunicado emitido este lunes, todo apunta a que este episodio no finalizará el jueves, como se dijo hace unos días, sino que se alargará hasta como mínimo el fin de semana. Los meteorólogos afirman que no se vislumbra un final claro de este episodio aunque, eso sí, en los próximos días podrían registrarse ligeros descensos y repuntes de temperatura en algunas zonas. Aún así, lo más probable es que el calor intenso se alargue y deje máximas cercanas a los 45 grados en ciertos puntos del interior.
Lleida, a 39ºC a las 12 del mediodía
El tercer día de la segunda ola de calor del año se está haciendo notar duro en la ciudad de Lleida, donde algunos termómetros callejeros ya marcaban 39ºC antes de las doce del mediodía. En el barrio de Cappont, las terrazas de la calle Doctora Castells estaban llenas de vecinos y vecinas tomando algo en la sombra. "Con el calor que hace, solo podemos tomar algo fresco o ir a la piscina", ha explicado Carmen Medina.
La imagen de personas caminando con sombreros o con un paraguas abierto en mano es una estampa cada vez más habitual en la ciudad, sobre todo a la hora de atravesar los puentes o pasarelas sobre el río Segre. "Tengo la piel muy delicada e ir con el paraguas ya es obligatorio para mí", ha apuntado Maria. Su marido, Joan, ha explicado que aguantan el calor "como cada año", pero que durante la noche "se hace pesado".
Y es que al calor del día se suma ahora el calor nocturno. "A mí me salva el ventilador de techo", explicó Blanca Camarasa. Una amiga suya, Cate Castillo, ha explicado que esta pasada noche han tenido que encender el aire acondicionado porque "si no hubiéramos podido dormir". Durante el día, algunos vecinos apuestan por refrescarse en las piscinas municipales. Las del barrio de Cappont, por ejemplo, están superando a los 300 usuarios diarios durante estas jornadas de intenso calor.
Lleida podría alcanzar los 43ºC
Las comarcas de Ponent llegan este lunes al pico de calor con temperaturas que podrían superar localmente los 43ºC, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En la ciudad de Lleida, los vecinos afrontan el tercer día de la ola de calor con resignación y con ganas de que el termómetro afloje algo. Un día más en los puentes y pasarelas que atraviesan el río Segre es habitual ver a vecinos que caminan refugiados bajo un paraguas o sombreros ante la falta de sombra. "Ya podrían cubrirlo un poco, hace mucho calor. Hoy hemos dormido toda la noche con el aire acondicionado", ha explicado al ACN Cate Castillo. Mientras, muchos vecinos se refrescan en las piscinas municipales o tomando algo en las terrazas situadas en la sombra.
Más de 100 municipios, en riesgo muy alto de incendio
Un total de 109 municipios catalanes están este lunes en alerta por peligro muy alto de incendio forestal –con el nivel 3 del Plan Alfa–, informa Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Los municipios con peligro muy alto de incendio forestal se sitúan principalmente en las comarcas de Pallars Jussà, Noguera, Segrià y les Garrigues (Lleida), Alt Empordà (Girona), Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Ebre (Tarragona).
Protecció Civil ha reclamado "mucha prudencia" en el medio natural y ha solicitado a la ciudadanía que alerte al 112 en caso de ver una columna de humo.
Descenso a partir del miércoles
Los pronósticos apuntan a que las temperaturas se mantendrán altas también de cara al martes y que después, a partir del miércoles, iniciarán a bajar progresivamente. Los modelos indican que la ola de calor, que oficialmente arrancó el pasado domingo 3 de agosto, podría persistir hasta como mínimo el jueves 14, dejando así un total de 12 días consecutivos de valores muy por encima de lo normal en el conjunto de la Península Ibérica. De confirmarse, este episodio se situaría como la cuarta ola de calor más larga jamás registrada en el conjunto de España.
