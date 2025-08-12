"A algunos niños les daba miedo, otros se lo tomaron como un juego": las familias evacuadas en Madrid pasan la noche en un centro

Estaban a punto de ir a la piscina cuando empezaron a ver el humo. Las notificaciones del chat de vecinos de Soto de Viñuelas (Tres Cantos, Madrid) comenzaron a multiplicarse. A las 19.47 alguien enviaba fotos donde se veía bastante humo; a las 19.57, las columnas se alzaban bastantes metros. Las primeras llamas se vislumbraban a partir de las 20 horas. "Hubo un momento que dio miedo, sobre todo con niños en casa", expone Irene, madre de dos.

Todos esos niños pasaron la noche en el Espacio Enrique Más, habilitado para la ocasión para acoger a unas 160 personas desalojadas por un fuego que, según exponen los vecinos, "se extendió muy rápido".

Pasadas esas 20 horas les mandaron abandonar sus casas. Algunos pequeños, explica Irene, tenían miedo, pero otros se lo tomaron como un juego. "Estaba muy bien organizado con camas, con comida... Todo está muy bien. Lo que pasa es que, claro, estás con el miedo de a ver qué pasa; si se te quema la casa o no", añade. Por suerte, aunque aún esperan que les digan si pueden volver, saben que la suya está bien.

A primera hora de la mañana, los vecinos de esta urbanización aguardan instrucciones mientras son atendidos por profesionales de la Cruz Roja. Algunos aún descansan en las camas, mientras que otros pasan a recoger su desayuno: café preparado, zumo, algo de pan blanco o magdalenas. Fuera, otros van comentando la situación o alimentan a los perros que les han acompañado está noche. "A Soto no nos dejan pasar. Es que hay mucho humo", comenta una.

Noche de tensión entre los vecinos tras el incendio de Tres Cantos / Alba Vigaray

Víctor y Malvina descansan fuera en unas sillas. A la joven pareja, vecinos de Carabanchel, el fuego les pilló cenando. Una amiga les había prestado la casa, con piscina, para sus vacaciones. Pero lo que iba a ser una noche romántica terminó en el centro. "Veíamos que estaba llegando el fuego. Era grande, pero mantuvimos la calma", explican.

"Nos han traído comida. Teníamos mantita. Hacía un pelín de frío dentro, pero dentro de lo que cabe se estaba perfecto", dice ella.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, también se ha acercado al centro. Ante la prensa ha asegurado que no ha percibido grandes daños en las viviendas. "Tenemos que ver ahora, a lo largo del día, las casas que han podido ser afectadas", ha expuesto. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando.

A un kilómetro, la reunión del Cecopi

A algo más de un kilómetro estaba convocada una reunión del Cecopi, que comenzó a las 9.30 y terminó una media hora después. Ahí, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha explicado que el fuego sigue en activo y terminar con él antes o después depende también de las condiciones meteorológicas, que se espera que sean parecidas a las de este lunes. Por eso, ha pedido a los vecinos que sean prudentes.

"Tenemos que extremar la prudencia. Las condiciones de evolución del incendio van a estar muy determinadas por esa evolución meteorológica que, a partir de mediodía, puede provocar fuertes rachas de viento de nuevo y una elevación de las columnas de humo, lo que pueda dar pie a una extensión del incendio", ha señalado ante los medios.

Según ha indicado, la Guardia Civil es la encargada de hacer la evaluación de esas viviendas y las tareas de contención. En total, ha señalado que unas 200 personas han sido evacuadas. "Confiamos en que a lo largo de la mañana, si las condiciones son positivas, puedan regresar a sus domicilios, pero en todo caso, lo que rogamos es que se extremen la precaución y también que se atiendan de manera estricta a las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencia. Es importantísimo que no demos esto por finalizado, sino todo lo contrario: tenemos que seguir estrenando la precaución a la prudencia", ha insistido