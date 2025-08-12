Mujeres mayores de 75 años que viven solas, el colectivo con más riesgo de morir por calor en Barcelona

Durante los tres meses de verano de 2024, en Barcelona se registraron 236 muertes atribuibles al calor, el 5% del total. De todas ellas, 185 fueron mujeres y 50 hombres. Si nos centramos en el factor de la edad, 176 de los fallecidos eran mayores de 75 años y 57 menores de esa edad. A partir de estos datos, la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) apunta a que las mujeres mayores de 75 años son el colectivo que acusa el mayor riesgo de morir a causa de las elevadas temperaturas en un estudio publicado recientemente. El hecho de que muchas de ellas vivan solas agrava las consecuencias del calor, ya que es más complicado que sigan los consejos de autoprotección, según señala la doctora Esther Francia médica geriátrica del Hospital Sant Pau.

El estudio de la Agència de Salut Pública de Barcelona ha analizado la mortalidad atribuible durante los meses de mayo a septiembre desde 2016 hasta 2024. Según este informe, los peores años fueron 2017, 2018 y 2020, cuando se produjeron 474, 417 y 535 fallecimientos causados por las altas temperaturas. De hecho, estos tres años, las muertes por calor supusieron entre el 8% y el 10% del total. Si se tienen en cuenta estos nueve años analizados, los días que la temperatura en Barcelona superó los 34ºC (el umbral de calor intenso) el riesgo de mortalidad aumentó un 50%, en comparación con las jornadas a temperatura confortable, que se encuentra en los 25ºC.

De hecho, en las mujeres, la probabilidad de morir los días en los que se superan los 34ºC aumentó un 69%, mientras que en el caso de los hombres esa tasa es tres veces menor: del 28%. En el caso de los mayores, el riesgo de morir se incrementó el 52% comparado con cuando la temperatura es confortable, mientras que en las personas jóvenes ese porcentaje es del 40%. Los datos del año pasado también muestran que el día que se llegó a la máxima temperatura, de 37ºC, el riesgo de morir también creció un 23% respecto a los días de calor intenso. Es precisamente en ese contexto en el que se identifican las mayores diferencias entre unos y otros colectivos. El riesgo de mortalidad de las mujeres durante esas jornadas de récord son del 29% respecto a las de calor intenso, por un 17% de los hombres. Por edad, el incremento del riesgo de morir esos días entre los mayores es del 26%, mientras que el de los jóvenes del 15%.

Sed

"Con la vejez, se pierde el mecanismo que regula la sed, no son conscientes que la tienen y alguien se lo debe recordar. Por eso el riesgo también se complica con las personas que viven solas, y más si tienen problemas de movilidad o de memoria: levantarse e ir a por agua es más difícil, o no se acuerdan que no han bebido en todo el día", explica la doctora Francia. La especialista añade dos factores más que pueden agravar la deshidratación. Uno, los medicamentos. "Provocan pérdida de líquidos, como por ejemplo los que se toman para el corazón o la diabetes". Y el segundo es que la deshidratación les afecta más porque sus órganos están más deteriorados.

Pero: ¿y por qué las mujeres? Una parte de la explicación se encuentra en la masa muscular. El músculo es el tejido donde se acumula más agua, pero, a medida que envejecemos, se pierde masa muscular y se gana grasa. "En las mujeres, el contraste es aún mayor, por lo que su cuerpo retiene menos agua", explica la doctora. La menopausia tampoco ayuda. "La pérdida de las hormonas femeninas altera la regulación de la piel con el calor, y son más susceptibles a la deshidratación", añade Francia. En este contexto también pesan factores sociales. "Las mujeres tienen más esperanza de vida, por lo que hay más mujeres viviendo, y viviendo solas".

Sangre más salada

La doctora explica que la deshidratación puede llevar a la muerte si no se atiende. "El primer órgano que sufre es el riñón, que puede hacer fallo renal. También aumenta la concentración de sal (sodio) en la sangre, y esto puede causar daño cerebral irreversible. El corazón trabaja más forzado y el oxígeno no llega bien a los diferentes órganos". Si en los jóvenes la deshidratación puede hacer mella, en los mayores es peor porque los órganos están más afectados, especialmente cuando se sufren varias enfermedades. Por este motivo, muchas de las personas mayores con deshidratación se les detecta cuando llegan al hospital o a la consulta a causa de caídas, mareos, palabras inconexas o desorientación. "En verano se nota especialmente en urgencias", cuenta la doctora.

El estudio remarca que los tres días en los que Barcelona superó los 34ºC, el calor se cobró la vida dea 55 personas. Todos tenían más de 75 años: 35 de ellos eran mujeres y 20 hombres. El día de récord fue cuando la ciudad llegó a los 37,5ºC, la temperatura más alta jamás registrada. En lo que llevamos de verano, este récord ya se ha pulverizado: el Observatorio Fabra registró el 30 de junio 37,9ºC en Barcelona. Por ello, la doctora pide extremar la precaución los próximos tres días. "Hay que insistir a los mayores en que beban agua y se refresquen con ventiladores o aire condicionado. Muchas veces no lo ponen para no gastar, porque van justos de dinero". Para el agua, propone poner alarmas o escribir mensajes que lo recuerden. "Es esencial para su vida", remarca.