Más muertos ahogados en las playas catalanas: 18 en lo que llevamos de verano por los 17 de toda la temporada 2024

Sigue la tragedia en las playas catalanas. Una mujer de nacionalidad francesa de 79 año ha fallecido ahogada este martes en la playa de la Punta de Roses y se ha convertido en la víctima mortal número 18 en la costa catalana desde que comenzó el 15 de junio la campaña de baño. A estas alturas del verano pasado el litoral catalán había registrado 14 víctimas mortales y al finalizar la temporada de baño, el 15 de septiembre, se contabilizaron 17 ahogados en total. Por eso, los fallecidos en la playa este 2025 ya superan la totalidad del año pasado. Según datos de Protecció Civil en 2023 murieron 25 personas en playas catalanas durante la temporada de verano.

En la playa había servicio de vigilancia y ondeaba la bandera verde. La mujer fue sacada del agua inconsciente y no se pudo hacer nada por su vida pese a intentar reanimarla. Los Mossos d'Esquadra investigan las causas de la muerte.

Con esta nueva muerte Protecció Civil de la Generalitat insta a extremar las precauciones durante el baño y alertar a los socorristas si se observa que alguien no se encuentra bien o tienen dificultades para salir del agua. Además, se aconseja bañarse en zonas seguras y con vigilancia; controlar a los menores, ya que no se les puede dejar solos; hacer caso de las indicaciones de los socorristas, no estar al sol mucho tiempo y entrar acompañado en el mar, principalmente las personas mayores.

Más incidentes

Durante la temporada de verano de 2024, el teléfono de emergencias 112 atendió un total de 3.118 llamadas por 2.051 incidencias relacionadas con la campaña de playas, mientras que en 2023 fueron 2.696 llamadas por 1.848 incidentes. Ese 2024, el grueso principal de llamadas se recibió desde el Alt Empordà (469), seguido del Baix Empordà (440), el Barcelonès (414), el Tarragonès (333), el Maresme (291), la Selva (240), el Garraf (193), el Garraf (193) (139) y el Baix Llobregat (121).

Por municipios, el municipio desde donde se hicieron más llamadas fue Barcelona (271) seguido de Roses (125), Sitges (118), Badalona (108), Salou (105), L'Escala (91), Torroella de Montgrí (89), Tarragona (85), Tossa de Mar (79). Fuentes del servicio de emergencias apuntan a este medio que este año se superarán las llamadas relacionadas con incidentes en el litoral catalán respecto al verano de 2024.