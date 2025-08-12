Muere una bañista de 79 años en una playa de Roses

Una mujer de 79 años y nacionalidad francesa ha fallecido este martes por la mañana en la playa de la Punta de Roses tras sufrir una emergencia médica mientras se bañaba con una amiga.

La bañista se ha desplomado repentinamente poco antes de las once y se ha hundido en el agua. Ha sido rescatada por los socorristas y por su acompañante.

Una vez en la arena, se le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que han continuado los efectivos del SEM con la llegada de una ambulancia medicalizada. Paralelamente, la Policía Local de Roses ha desalojado un tramo de playa -que está junto al puerto deportivo- para facilitar el aterrizaje del helicóptero del SEM.

A pesar de los esfuerzos, no se pudo salvar la vida de la mujer. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo del levantamiento del cadáver y de las correspondientes diligencias, indican fuentes consultadas.

En cuanto a las causas de la muerte, tendrán que determinarse con la autopsia, aunque se apunta que la mujer podría haber sufrido un ataque al corazón. En el momento de los hechos había bandera verde en la playa.

Seis muertes en las playas

La semana pasada murió una mujer de 81 años en la playa del Port de Llançà. En este caso, la víctima paseaba por la orilla cuando se desplomó repentinamente y no pudo ser reanimada.

Protecció Civil la contabilizó como una víctima más en las playas catalanas, y con la muerte registrada este martes en Roses, son ya seis las personas que han perdido la vida este verano en la Costa Brava, desde el 15 de junio. En todo caso, serán las autopsias las que tendrán que determinar las causas exactas de las últimas defunciones.