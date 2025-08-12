Medio ambiente
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
Incendio en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas hoy: última hora, en directo
¿Por qué está habiendo una ola de incendios en España? 5 claves del "cóctel molotov" que suponen la sequía y el calor extremo
Valentina RaffioValentina Raffio
Periodista experta en ciencia y medio ambiente. Graduada en periodismo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y con máster en Historia de la Ciencia por la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Desde 2018, encargada de seguir la actualidad científica y medioambiental para El Periódico. Entre sus especialidades destacan los temas relacionados con crisis climática y la cobertura de cumbres del clima.
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).
En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.
