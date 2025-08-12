Medio ambiente

¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península

Incendio en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas hoy: última hora, en directo

¿Por qué está habiendo una ola de incendios en España? 5 claves del "cóctel molotov" que suponen la sequía y el calor extremo

Valentina Raffio

El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS).

En el siguiente mapa puede comprobar el estado de los principales incendios que siguen en todo el país tanto activos como en vías de ser controlados o extinguidos.

Directo | 1.000 efectivos de la UME se despliegan en los siete incendios activos en España

Qué significa que un incendio se declare nivel 0, 1, 2 o 3: de ser un fuego "controlable" a una "amenaza de máxima gravedad"

La ola de calor en España repuntará el jueves y se extenderá hasta el próximo lunes

¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península

Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

"A algunos niños les daba miedo, otros se lo tomaron como un juego": las familias evacuadas en Madrid pasan la noche en un centro

El repunte de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI propicia un aumento de las llamadas al teléfono Arcoíris

¿Por qué está habiendo una ola de incendios en España? 5 claves del "cóctel molotov" que suponen la sequía y el calor extremo