Entrevista
Juan Eusebio Benito, decano de los arquitectos, sobre el fuego de la Mezquita: "Hay que evitar el almacenamiento de productos peligrosos en el monumento"
Destaca la "gran pena que produce que un edificio de estas características sufra una desgracia importante"
Pilar Cobos
El decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, ha instado este domingo a "tomar medidas" en la Mezquita Catedral después de que el viernes pasado registrara un incendio que ha afectado, principalmente, a las capillas número 33 y 34, localizadas en la ampliación de Almanzor. En su opinión, hay que "evitar el almacenamiento de productos peligrosos en el monumento. En cualquier espacio monumental y de exposición no deben estar estos elementos guardados, ni mucho menos".
Así, desde los primeros momentos se ha señalado a la batería de una máquina barredora como posible origen del fuego. Precisamente, las llamas comenzaron en la capilla 34, que es utilizada como almacenamiento de estas máquinas y de materiales de limpieza para el monumento. No obstante, la Policía científica continúa investigando las causas del incendio, que siguen siendo desconocidas.
"Cuando se introducen elementos ajenos al monumento deberían tener una protección especial. Los objetos con peligrosidad deben tener protección especial. Habría que analizar las medidas a tomar para que no haya ningún producto y si tiene que estar, que tenga un sistema de protección tal que no puedan ocurrir casos como este", ha explicado.
"Una desgracia importante"
En cuanto al impacto del siniestro, Juan Eusebio Benito afirma que, "en primer lugar, produce una gran pena que un edificio de estas características sufra una desgracia importante". Sin embargo, también apunta que, "a la vista de lo escuchado, parece que el daño ha sido limitado y se puede subsanar".
Además de las capillas de la Anunciación (la 33), donde se ha desplomado el techo, y la utilizada como almacén (34), que ha sufrido daños graves también en el techo, otras capillas han sido afectadas por la propagación del humo y gases. "Quiero pensar que el humo desaparece y ya se han observado trabajos de limpieza. No creo que tenga una afección que no se pueda resolver por medios normales y en las labores de matenimiento de la Mezquita", comenta el decano del Colegio de Arquitectos, que no ha podido visitar el templo estos días.
Juan Eusebio Benito valora la rápida intervención para atajar el fuego y destaca que "parece que no ha afectado a nada importante". En cualquier caso, señala que la Mezquita Catedral "es un bien tan importante para el patrimonio de la ciudad que hay que reconstruir lo que ha ardido".
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor