En Directo
En varias comunidades autónomas
Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
Inés SánchezInés Sánchez
Periodista
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en León, Tarifa y Ourense.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios hoy en España.
También Toledo
Navalmoralejo (Toledo): Solicitada la UME por el incendio que afecta también a Extremadura El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por el incendio que se ha declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), que afecta también a territorio de Extremadura. Según informa el Infocam, se recomienda también el confinamiento de la población de los municipios de La Estrella (Toledo) y del Villar del Pedroso (Cáceres) por posible afección por humo debido a los cambios en la dirección del viento. Además, debido a que el incendio afecta a dos comunidades autónomas se ha organizado un mando unificado entre el Infocam y el servicio de prevención de incendios forestales de Extremadura (Infoex).
Evacuaciones en Zamora
Zamora: Se elevan a ocho los pueblos desalojados por dos incendios de máxima gravedad. Las localidades evacuadas a lo largo de la tarde y la noche de este lunes en la provincia de Zamora por los dos incendios forestales de máximo nivel de gravedad declarados en esa provincia se han elevado a ocho tras el desalojo pasadas las once de la noche de Ferreruela de Tábara, San Pedro de la Viña y Carracedo. En el caso del incendio que se ha declarado esta tarde en Puercas, los vecinos de las tres localidades evacuadas se han desplazado a un pabellón municipal de Alcañices mientras que los vecinos de las cinco poblaciones desalojadas en el incendio que permanece activo desde el domingo en Molezuelas de la Carballeda pasan la noche en Camarzana de Tera. En esa última localidad pasaron la noche anterior medio millar de los 850 vecinos de cuatro pueblos desalojados el primer día del incendio de Molezuelas de la Carballeda, un fuego que ha quemado ya unas 3.500 hectáreas, dos casas y varias naves y que ha obligado también a desalojar localidades de la provincia de León hacia donde han avanzado las llamas.
Desalojadas dos urbanizaciones
El incendio ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital. Según ha informado Emergencias 112 en su cuenta de X, el desalojo se ha producido después de que se haya declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma).
Última hora de los incendios: tres heridos en Madrid y Cádiz y miles de desalojados
Tres personas han resultados heridas en Madrid y Cádiz en relación con los incendios que afectan a Tres Cantos y Tarifa, respectivamente, mientras que miles de personas siguen desalojadas por los fuegos que esta medianoche permanecen activos en las comunidades autónomas afectadas: Madrid, Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. Esta es, a medianoche del lunes, la última hora de los incendios forestales: Madrid: un hombre con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio que se ha declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos. Emergencias 112 ha informado de que el hombre ha sido atendido por asistencias del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil. Asimismo, ha sido atendido también un varón de 83 años con dolor torácico.
Quemado grave un hombre en el incendio de Tres Cantos
Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio que se ha declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos. Emergencias 112 ha informado de que el hombre ha sido atendido por asistencias del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil. Asimismo, ha sido atendido también un varón de 83 años con dolor torácico. El incendio ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.
Un guardia civil herido al ser atropellado en la evacuación del incendio de Tarifa (Cádiz)
Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al ser atropellado en las tareas de evacuación y control del tráfico del incendio declarado esta tarde en la Sierra de La Plata y la zona costera de Atlanterra, en el municipio de Tarifa (Cádiz). El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que el herido es un agente que estaba fuera de servicio, en la playa, y que de forma voluntaria acudió a ayudar en el dispositivo de control del tráfico. El agente ha sido trasladado al hospital de Puerto Real, donde está con pronóstico reservado, aunque su estado no reviste gravedad. El agente ha sido la única persona que ha resultado herida en este incendio, que, según ha dicho, no ha afectado a ninguna casa, a pesar de que las llamas han quedado "a las puertas" de las urbanizaciones que hay en la zona.
Estabilizado el incendio de Carcastillo, en Navarra
Los bomberos han conseguido a lo largo de este lunes dar por estabilizado y perimetrado el incendio declarado en Carcastillo la noche del pasado sábado. Esta noche continuarán los trabajos de las brigadas sobre el terreno mientras que las labores de los medios aéreos se retomarán mañana martes tan pronto como las condiciones de luz lo permitan, según han informado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.
Declarado un incendio en Tres Cantos, en Madrid, que obliga a desalojar urbanizaciones
Un total de tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan para extinguir un incendio declarado en el municipio de Tres Cantos. El fuego se ha iniciado a las 19.45 horas y afecta a la vegetación. El fuerte viento en la zona empuja con fuerza las llamas, según ha informado Emergencias 112. Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) y ha desalojado dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno.
Unas 3.000 hectáreas quemadas en el incendio de Chandrexa, en Ourense
Los incendios de Chandrexa de Queixa, Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo calcinan, en conjunto, alrededor de 3.700 hectáreas en el Macizo Central de Ourense. Por otra parte, el fuego originado esta tarde en Vilardevós (Ourense), parroquia de Moialde, obliga a decretar la Situación 2 por proximidad del fuego a las viviendas, aunque su alcaldesa asegura a Europa Press que "no hay peligro" para sus vecinos. Solo el incendio en Chandrexa de Queixa, que continúa avanzando sin control desde su inicio el viernes a las 15.51 horas, ya quema, por sí solo, alrededor de 3.000 hectáreas del Macizo, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Es el más grande de los activos en este entorno natural y es también el incendio forestal de mayor tamaño ocurrido en Galicia en todo el año.
El nuevo incendio de Tarifa fuerza el desalojo de 2.000 personas y provoca un caos de coches
El calor y el humo originado por el incendio ha provocado, según fuentes oficiales, la evacuación de todas las urbanizaciones a los pies de la Sierra de la Plata, los hoteles Meliá Zahara y El Cortijo y la primera línea norte de Atlanterra. Hasta el momento, ha confirmado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, se han desalojado a más de 2.000 personas.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ya está en la zona para coordinar los efectivos del plan de emergencias ha advertido de que ahora mismo se concentran "todos los medios para evitar daños superiores en la urbanización de Altanterra y alrededores" y siguen tratando de frenar el avance del fuego. "El incendio es muy difícil porque ha habido que desalojar y evacuar a muchas personas en una infraestructura muy pequeña de salida", ha admitido el consejero.
