Incendios, hoy en directo: última hora del fuego que ha obligado a evacuar a 2.000 personas en Tarifa

El nuevo incendio de Tarifa fuerza el desalojo de 2.000 personas y provoca un caos de coches

El calor y el humo originado por el incendio ha provocado, según fuentes oficiales, la evacuación de todas las urbanizaciones a los pies de la Sierra de la Plata, los hoteles Meliá Zahara y El Cortijo y la primera línea norte de Atlanterra. Hasta el momento, ha confirmado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, se han desalojado a más de 2.000 personas.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ya está en la zona para coordinar los efectivos del plan de emergencias ha advertido de que ahora mismo se concentran "todos los medios para evitar daños superiores en la urbanización de Altanterra y alrededores" y siguen tratando de frenar el avance del fuego. "El incendio es muy difícil porque ha habido que desalojar y evacuar a muchas personas en una infraestructura muy pequeña de salida", ha admitido el consejero.