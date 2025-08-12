En Directo
Un muerto en Tres Cantos (Madrid)
Incendio en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas hoy: última hora, en directo
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
Inés SánchezInés Sánchez
Periodista
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Tres Cantos (Comunidad de Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Yeres (León), Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Orense).
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios hoy en España.
Protecció Civil advierte del importante aumento del riesgo de incendios forestales
Protección Civil recuerda que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales. Ante el riesgo de incendios, pide prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
Más allá de ello, insta a no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio por la posibilidad de que hagan efecto lupa con el sol, y, de manera más general, no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos.
El organismo estatal insiste en la importancia de acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; y avisar al 112 de forma inmediata si se descubre el fuego en su inicio.
Por lo demás, incide en no penetrar en el monte o bosque si uno se ve sorprendido por un incendio, sino ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, pide atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
El ncendio en Tres Cantos: en fase de control pero preocupan las condiciones meteorológicas de la tarde
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado este martes que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas
La superficie estimada que se ha visto afecta ronda las 1.500 hectáreas, aunque ha precisado que todavía es pronto para dar un dato exacto. Así, ha indicado que se sigue analizando el perímetro y la superficie de este incendio, "que es muy complejo porque tiene zonas sin quemar", con gran parte de la superficie de encinas que no se ha visto afectada, pero que "ha corrido muy rápido por debajo" de ellas.
De momento, ha apuntado, el dispositivo desplegado continúa trabajando para tratar de controlar y extinguir el fuego. "El incendio sigue perimetrado, está en fase de control, pero aún no se puede dar por controlado, sobre todo por las condiciones que esperamos en la tarde de hoy, incluso peor que las de ayer", ha detallado.
Valentina Raffio
¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península
El fuego arrasó 39.155 hectáreas en España hasta agosto, un 9% más que en 2024. Este cómputo, sin embargo, no incluye la ola de incendios que esta semana está azotando la Península ibérica, lo que la cifra será significativamente mayor. Según las primeras estimaciones, semana pasada ardieron un total de 25.255 hectáreas en 37 incendios, apuntan desde el Sistema de Información de Incendios Forestales Europeos (EFFIS). | Consulta en el mapa el estado de los principales incendios que siguen en todo el país.
¿Qué significa que un incendio se declare nivel 0, 1, 2 o 3?
- En la Situación 0 uno o varios incendios forestales afectan "solo a bienes de naturaleza forestal; y puedan ser controlados con los medios y recursos del propio plan local o de Comunidad Autónoma, e incluyendo medios del Estado, siempre y cuando éstos últimos actúen dentro de su zona de actuación preferente".
- La Situación 1 contempla uno o varios incendios que "afectan gravemente a bienes forestales y, en su caso, levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal", y "pueden ser controlados con los medios y recursos del plan de Comunidad Autónoma, aunque necesite medios estatales extraordinarios".
- La Situación 2: los incendios afectan gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.Puede ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios extraordinarios, o pueden comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.
- En la Situación 3 el Ministerio el Interior declara la emergencia de interés nacional porque aprecia una amenaza en su índice máximo de gravedad a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o un daño forestal esperable de enorme importancia.
Carlos Doncel
Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"
"Todo apunta, y tenemos sospechas fundadas, a que el incendio de Tarifa ha podido ser intencionado", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a mediodía de este martes. "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también de daño personales incalculables", ha insistido Sanz ante los medios.
La lucha contra el incendio de Tarifa, declarado en una zona rocosa de muy difícil acceso en la Sierra de la Plata, continúa sin tregua. Desde primera hora de este martes, cuatro medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción para reforzar al dispositivo terrestre de 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, que ha trabajado durante toda la noche. El equipo de tierra cuenta con el apoyo de cinco autobombas y una unidad de maquinaria pesada.
Podemos pide responsabilidades del incendio en Yeres: "Han dejado morir a Las Médulas"
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado este martes a la Junta de Castilla y León de "negligencia" en la gestión de los incendios que asolan esta Comunidad, especialmente en Zamora y León, y ha asegurado que el Gobierno autonómico ha dejado morir a Las Médulas, espacio natural Patrimonio de la Humanidad de 1997. Fernández ha cargado contra la Junta de Castilla y León por la "plaga de incendios" que afecta especialmente a la comarca del Bierzo y a otras zonas de las provincias de León y Zamora, y ha acusado a sus dirigentes de "incompetencia y negligencia" en la prevención y extinción de fuegos. El portavoz nacional ha reclamado "responsabilidades políticas" por un dispositivo "insuficiente y precarizado" y ha defendido la implantación de un operativo cien por cien público, activo durante todo el año y con "condiciones dignas" para los bomberos forestales.
El PSOE-A urge la comparecencia parlamentaria de dos consejeros por el incendio de Tarifa
El PSOE-A, que ha reiterado su "total apoyo y confianza" en el operativo que combate el nuevo incendio forestal que se registra en Tarifa (Cádiz), ha reclamado este martes la comparecencia parlamentaria urgente de los consejeros de Presidencia y Sostenibilidad para informar sobre el fuego y sus consecuencias. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha trasladado la absoluta solidaridad del partido con el pueblo de Tarifa y con las más de 2.000 personas desplazadas de sus residencias y hoteles, a quienes las autoridades están permitiendo ya algunos regresos puntuales en zonas seguras. Ruiz Boix ha solicitado "cautela, prudencia" y atención al personal del Infoca que trabaja en la extinción del fuego y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil y demás personal público en los puntos de información habilitados al efecto.
También en Portugal
Cerca de un centenar de municipios se encuentran este martes en riesgo máximo de incendio en Portugal, varios de ellos fronterizos con Galicia, Castilla y León y Extremadura (España), en una jornada en la que el país mantiene el estado de alerta por altas temperaturas. Según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), hay además cerca de 50 municipios que se encuentran en riesgo "muy elevado" de incendios. La entidad ha colocado a 12 distritos de los 18 que hay en Portugal peninsular en aviso naranja por altas temperaturas, mientras que los seis restantes se encuentran en nivel amarillo. El IPMA, que también da las temperaturas de las capitales de cada región, muestra que la máxima de hoy se registrará en Évora, que alcanzará los 44 grados, mientras que la vecina Beja prevé una máxima de 42 grados.
El Rey, en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de los incendios
El Rey está en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de los incendios que están afectando a distintas poblaciones y zonas de España, entre ellas Castilla y León. Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI está recibiendo toda la información de última hora sobre el fuego, que se ha cobrado la vida de una persona que resultó herida grave en el incendio registrado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos. Ese incendio se sumó por la tarde a los fuegos que en los últimos días han quemado miles de hectáreas en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Navarra.
Elma Saiz apuesta por no confrontar ante los incendios tras criticar Puente a Mañueco
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apostado este martes por la colaboración con las comunidades autónomas para luchar contra los incendios, y no por la confrontación, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticara la gestión del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco. "Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación", ha asegurado a los periodistas que le han preguntado por los mensajes que Puente ha colgado en X en los que reprochaba a Mañueco estar en Cádiz mientras se extendían los incendios en su comunidad.
