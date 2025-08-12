En Directo

Un muerto en Tres Cantos (Madrid)

Incendio en Tres Cantos, Zahara de los Atunes y Las Médulas hoy: última hora, en directo

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

El muerto en el incendio de Tres Cantos intentaba salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba

El muerto en el incendio de Tres Cantos intentaba salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba

Lucía Feijoo Viera

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Tres Cantos (Comunidad de Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Yeres (León), Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Orense).

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios hoy en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  3. Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
  4. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  5. Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
  6. Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
  7. Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
  8. Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor

Directo | 1.000 efectivos de la UME se despliegan en los siete incendios activos en España

Directo | 1.000 efectivos de la UME se despliegan en los siete incendios activos en España

Qué significa que un incendio se declare nivel 0, 1, 2 o 3: de ser un fuego "controlable" a una "amenaza de máxima gravedad"

Qué significa que un incendio se declare nivel 0, 1, 2 o 3: de ser un fuego "controlable" a una "amenaza de máxima gravedad"

La ola de calor en España repuntará el jueves y se extenderá hasta el próximo lunes

La ola de calor en España repuntará el jueves y se extenderá hasta el próximo lunes

¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península

¿Cómo están avanzando los incendios? Consulte el mapa con los fuegos que golpean la Península

Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

Hay "sospechas fundadas" de que el incendio de Tarifa ha sido intencionado: "Es un intento de hacer daño"

"A algunos niños les daba miedo, otros se lo tomaron como un juego": las familias evacuadas en Madrid pasan la noche en un centro

"A algunos niños les daba miedo, otros se lo tomaron como un juego": las familias evacuadas en Madrid pasan la noche en un centro

El repunte de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI propicia un aumento de las llamadas al teléfono Arcoíris

El repunte de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI propicia un aumento de las llamadas al teléfono Arcoíris

¿Por qué está habiendo una ola de incendios en España? 5 claves del "cóctel molotov" que suponen la sequía y el calor extremo

¿Por qué está habiendo una ola de incendios en España? 5 claves del "cóctel molotov" que suponen la sequía y el calor extremo