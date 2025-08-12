Monumento Patrimonio de la Humanidad
El Icomos visita este martes la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer el impacto del incendio
El presidente de este organismo, asesor de la Unesco, explica que se reunirán con el equipo de conservación del monumento
Pilar Cobos
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, visitará este martes la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer el impacto del incendio declarado el viernes pasado en este monumento, que es Patrimonio mundial de la Humanidad.
En este sentido, el presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, ha avanzado que, en primer lugar, se reunirán con el equipo de conservación del templo. Después de esto, conocerán la zona afectada por el fuego, que son, fundamentalmente, las capillas número 33 y 34, localizadas en la nave 1, dentro de la ampliación de Almanzor.
Dado el nivel de protección de este monumento, el Cabildo de la Catedral ya ha enviado informes preliminares sobre el siniestro a la Unesco, al Ministerio de Cultura, a la Consejería de Cultura y al Vaticano. Además, el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, afirmó el sábado pasado que también permanece en contacto con el presidente del Icomos.
La Mezquita-Catedral fue declarada Patrimonio mundial de la Humanidad en 1984 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A raíz del incidente, esta institución ha solicitado al Ministerio de Cultura un informe detallado sobre lo ocurrido y los daños ocasionados.
El Icomos es una organización internacional, no gubernamental, asociada con la Unesco. Se dedica a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural. Previsiblemente, valorará el incendio registrado en la Mezquita-Catedral tras el encuentro de mañana martes.
Se da la circunstancia de que Juan Carlos Molina visitó este monumento en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, entre otras cuestiones, fue informado de las obras de restauración de las cúpulas de la macsura y de la capilla real, y de otros trabajos de conservación y restauración acometidos o en fase de proyecto en aquellos momentos.
