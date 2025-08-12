Detenido un bombero por provocar el fuego de Mombeltrán que quemó 2.000 hectáreas: encontró trabajo 10 días después

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de extinción de incendios como supuesto autor del fuego que arrasó unas 2.200 hectáreas en el incendio que se declaró el pasado 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de la provincia de Ávila, y cuya motivación podría haber estado vinculada a "intereses laborales".

El detenido como responsable de un delito de incendio forestal intencionado, que obligó a confinar a los municipios de El Arenal y Mombeltrán -dos veces-, es un vecino de la zona que ha reconocido los hechos, según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Este hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia en Arenas de San Pedro (Ávila), así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Sin trabajo cuando provocó el incendio

Tras surgir el incendio a las 23.10 horas del pasado 28 de julio a unos 300 metros de la N-502 (Ávila-Córdoba), entre los términos municipales de Cuevas del Valle y Mombeltrán, las llamas se extendieron con gran rapidez, ayudadas por el viento y lo escarpado del terreno, afectando también a los municipios de El Arenal y de Arenas de San Pedro. Según las pesquisas, la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio.

Esta complicada situación obligó a cerrar varias carreteras y a decretar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR-2), siendo necesario activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y confinar parcialmente dos localidades: El Arenal y Mombeltrán -dos veces-.

La inspección técnico-ocular realizada por parte del Seprona, junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló "indicios claros de intencionalidad", según la Subdelegación del Gobierno.

Por ello, el 30 de julio se inició la investigación, que incluyó la toma de declaraciones a vecinos de la zona, así como el análisis de varias líneas de investigación mediante un equipo multidisciplinar, con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.

Confiesa ser el autor del fuego

Las investigaciones policiales se centraron en un hombre a quien la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio cuando se dirigía a Cuevas del Valle realizando "maniobras evasivas" cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, se le tomó declaración en sede policial, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

Como consecuencia de este incendio, la misma noche en la que se declaró, falleció un trabajador del dispositivo de 58 años, vecino de El Arenal, al sufrir un accidente cuando se dirigía hacia el operativo en su coche, a la altura de El Hornillo.