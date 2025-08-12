Vecino de la zona
Detenido un bombero por provocar el fuego de Mombeltrán que quemó 2.000 hectáreas: encontró trabajo 10 días después
Por este fuego murió un trabajador del dispositivo de 58 años, vecino de El Arenal, al sufrir un accidente cuando se dirigía hacia el operativo
Muere un bombero forestal en un accidente de tráfico cuando se dirigía al incendio de Ávila
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de extinción de incendios como supuesto autor del fuego que arrasó unas 2.200 hectáreas en el incendio que se declaró el pasado 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, al sur de la provincia de Ávila, y cuya motivación podría haber estado vinculada a "intereses laborales".
El detenido como responsable de un delito de incendio forestal intencionado, que obligó a confinar a los municipios de El Arenal y Mombeltrán -dos veces-, es un vecino de la zona que ha reconocido los hechos, según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Este hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia en Arenas de San Pedro (Ávila), así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Sin trabajo cuando provocó el incendio
Tras surgir el incendio a las 23.10 horas del pasado 28 de julio a unos 300 metros de la N-502 (Ávila-Córdoba), entre los términos municipales de Cuevas del Valle y Mombeltrán, las llamas se extendieron con gran rapidez, ayudadas por el viento y lo escarpado del terreno, afectando también a los municipios de El Arenal y de Arenas de San Pedro. Según las pesquisas, la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio.
Esta complicada situación obligó a cerrar varias carreteras y a decretar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR-2), siendo necesario activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y confinar parcialmente dos localidades: El Arenal y Mombeltrán -dos veces-.
La inspección técnico-ocular realizada por parte del Seprona, junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló "indicios claros de intencionalidad", según la Subdelegación del Gobierno.
Por ello, el 30 de julio se inició la investigación, que incluyó la toma de declaraciones a vecinos de la zona, así como el análisis de varias líneas de investigación mediante un equipo multidisciplinar, con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.
Confiesa ser el autor del fuego
Las investigaciones policiales se centraron en un hombre a quien la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio cuando se dirigía a Cuevas del Valle realizando "maniobras evasivas" cuando se percató de la presencia policial.
Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, se le tomó declaración en sede policial, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.
Como consecuencia de este incendio, la misma noche en la que se declaró, falleció un trabajador del dispositivo de 58 años, vecino de El Arenal, al sufrir un accidente cuando se dirigía hacia el operativo en su coche, a la altura de El Hornillo.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor