Diversidad
El repunte de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI propicia un aumento de las llamadas al teléfono Arcoíris
El servicio 028 del Ministerio de Igualdad registra un 37% más de consultas en su segundo año de funcionamiento
Cuatro de cada 10 menores denunciados por delitos de odio tienen menos de 13 años
P. M.
El servicio 028, también conocido como teléfono Arcoíris, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad para asesorar y ayudar a las personas LGTBI, ha recibido un total de 22.814 consultas desde el 5 de julio de 2023 hasta el pasado 5 de julio. El primer año de funcionamiento, registró 9.614 y el segundo, 13.202, por lo que se ha registrado un aumento de casi el 40% (en concreto el 37,3%), según los datos difundidos este martes por Igualdad.
La mayor parte de consultas demandan apoyo psicológico o están relacionadas con violencia entre parejas del mismo género, asesoramiento sobre derechos y prestaciones o situaciones de discriminación o delitos de odio. De hecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este martes la importancia del servicio 028 en un contexto "de repunte de LGTBfobia y los delitos contra personas del colectivo LGTBI, que han crecido en el último año un 13%, algo preocupante".
"Frente al odio, la ola reaccionaria, la limitación de derechos y las discriminaciones, el 028 como servicio indispensable para garantizar nuestros derechos", ha subrayado la ministra.
El funcionamiento
El teléfono Arcoíris está atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales formado por psicólogos, trabajadores sociales, asesores legales y analistas de datos, entre otros perfiles. Se puede recurrir al 028 de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene alcance nacional, es anónimo, gratuito, confidencial y accesible en diez idiomas. Además, para casos de emergencias, como una situación de violencia, el servicio cuenta con acuerdos para la derivación de llamada a los diferentes centros 112 de toda España.
El 028 está disponible por teléfono, chat y correo electrónico. Del total de atenciones recibidas en sus dos años de funcionamiento, 19.697 se han realizado por teléfono, 2.458 por chat y 1.368 a través del correo electrónico.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Barcelona vive una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor