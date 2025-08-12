El repunte de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI propicia un aumento de las llamadas al teléfono Arcoíris

El servicio 028, también conocido como teléfono Arcoíris, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad para asesorar y ayudar a las personas LGTBI, ha recibido un total de 22.814 consultas desde el 5 de julio de 2023 hasta el pasado 5 de julio. El primer año de funcionamiento, registró 9.614 y el segundo, 13.202, por lo que se ha registrado un aumento de casi el 40% (en concreto el 37,3%), según los datos difundidos este martes por Igualdad.

La mayor parte de consultas demandan apoyo psicológico o están relacionadas con violencia entre parejas del mismo género, asesoramiento sobre derechos y prestaciones o situaciones de discriminación o delitos de odio. De hecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este martes la importancia del servicio 028 en un contexto "de repunte de LGTBfobia y los delitos contra personas del colectivo LGTBI, que han crecido en el último año un 13%, algo preocupante".

"Frente al odio, la ola reaccionaria, la limitación de derechos y las discriminaciones, el 028 como servicio indispensable para garantizar nuestros derechos", ha subrayado la ministra.

El funcionamiento

El teléfono Arcoíris está atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales formado por psicólogos, trabajadores sociales, asesores legales y analistas de datos, entre otros perfiles. Se puede recurrir al 028 de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene alcance nacional, es anónimo, gratuito, confidencial y accesible en diez idiomas. Además, para casos de emergencias, como una situación de violencia, el servicio cuenta con acuerdos para la derivación de llamada a los diferentes centros 112 de toda España.

El 028 está disponible por teléfono, chat y correo electrónico. Del total de atenciones recibidas en sus dos años de funcionamiento, 19.697 se han realizado por teléfono, 2.458 por chat y 1.368 a través del correo electrónico.