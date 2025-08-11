Solo el 54% de los catalanes usa el aire acondicionado, un uso mucho menor del registrado en Baleares o Murcia

Pese a los picos de calor extremo que se están registrando este verano, que han dejado en Barcelona temperaturas nocturnas de récord, como la registrada la pasada noche, donde el mercurio no ha bajado de los 29,1 grados, la cifra más alta registrada en el conjunto de España, este año se ha producido una bajada en el uso del aire acondicionado en Catalunya, que en 2024 utilizaban el 61,9% de los catalanes y este 2025 apenas el 54,1%.

El uso en Catalunya, de hecho, supera la media nacional, situada en el 45,9% de los españoles, dado que en las comunidades cantábricas apenas se utiliza el aire acondicionado, pero no despunta entre las regiones más dependientes del aire acondicionado, según una encuesta efectuada por el banco europeo Triodos Bank, con una muestra de 2.600 personas.

El ranking en el uso de aparatos para refrescar el ambiente lo lideran Murcia, donde los usan el 74,9% y Andalucía, el 72,6%. También destaca Baleares, con un 73,9% y un aumento en el uso de 13,3 puntos, respecto a la encuesta efectuada en 2024, pese a caracterizarse por un clima más suave.

La conciencia ambiental

Por el contrario, en Extremadura, una de las comunidades que año tras año registra temperaturas récord, el porcentaje de población que dice poner el aire acondicionado habitualmente ha caído del 78,9% en 2024 hasta el 70,1%, con un descenso de casi nueve puntos, al igual que ha sucedido en Catalunya, con una caída de casi ocho puntos. La encuesta no incluye los motivos de por qué ha aumentado o descendido el uso de climatización.

Pero sí recoge que Catalunya es la autonomía donde más conciencia hay sobre el impacto ambiental que suponen los aparatos de climatización. El 90% de los catalanes que usan sistemas de climatización, afirma tener en cuenta este factor, mientras que en Madrid (la segunda autonomía en este ranking), el 88% piensa en el factor ambiental. Por el contrario, en Extremadura apenas tres de cada 10 tiene en mente las consecuencias verdes.

"Actitud responsable"

La media nacional se sitúa en el 81,7% de quienes usan el aire acondicionado, por lo que los promotores del estudio consideran que hay "una actitud mayoritariamente responsable" y que crece en el tiempo, dado que el sondeo del año pasado se situó en el 80%.

En concreto, un 26,7% de los encuestados afirma que siempre tiene en cuenta la sostenibilidad a la hora de encender la climatización, mientras que un 55 % -dos puntos más que en la pasada edición del estudio- lo hace en momentos determinados, según el tiempo de uso o la situación personal.

En contraposición, el porcentaje de personas que dice no tener nunca en mente la sostenibilidad ni interés en el factor medioambiental ha disminuido casi 2 puntos porcentuales respecto a 2024, del 20% al 18,3% de la sociedad.