Fuego

Susto en el norte de Cáceres: el humo de los incendios de Portugal llega a la provincia

También podría proceder de los fuegos forestales de Castilla y León

Incendio forestal en Moimenta da Beira.

Incendio forestal en Moimenta da Beira. / EFE

Ángel García Collado

Cáceres
Susto en la mañana de este lunes en las comarcas de Las Hurdes y Sierra de Gata. El olor a humo ha provocado el sobresalto de los vecinos del norte de la provincia de Cáceres, llegando a pensar que un nuevo incendio forestal se estaba produciendo en la región.

De Portugal

Sin embargo, según ha confirmado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el humo que se puede observar en la provincia de Cáceres procede de dos grandes incendios forestales en Portugal. De igual forma, existe la posibilidad de que también procedan de los que están activos en Castilla y León y Galicia, puesto que en la última noche ha soplado viento del norte/noroeste.

Riesgo extremo

Por su parte, el mapa diario de peligro que elabora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publica el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura (Infoex), alerta de que el riesgo de incendios forestales en la región se intensificará de forma notable durante los próximos días, de tal forma que durante las jornadas del martes y el miércoles, días 12 y 13 de agosto, prácticamente toda la región se encontrará en riesgo extremo.

Hasta el miércoles

De esta forma, a partir de este lunes se pasará de una Extremadura principalmente en riesgo muy alto (color rojo), con algunas comarcas en alto (naranja), a una región que el martes tendrá a más de 80 % de sus términos municipales en riesgo extremo (granate) y el resto en muy alto. Esta situación de riesgo extremo permanecerá prácticamente invariable durante las jornada del miércoles 13 de agosto.

50 incidentes la pasada semana

Solo durante la última semana, los medios del plan Infoex intervinieron en 50 incidentes, de los cuales 27 han sido incendios forestales: 16 se han producido en la provincia de Badajoz y 11 en la provincia de Cáceres. Estos 27 incendios forestales suman una superficie aproximada de unas 2.360 hectáreas afectadas a la espera de las mediciones oficiales.

