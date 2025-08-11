Salut pide evitar el contacto con murciélagos por el riesgo de contraer la rabia

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut hace un llamamiento para que se evite el contacto con murciélagos por el riesgo de contraer la rabia, ya que estos animales son los principales portadores de esta enfermedad grave en nuestro entorno. En Catalunya, como en otras comunidades y países europeos, se ha confirmado la presencia esporádica de murciélagos infectados por el virus de la rabia europeo.

El 21% de las agresiones notificadas en Catalunya se consideran de riesgo de contagio de la enfermedad, ya sea por contacto con murciélagos dentro o fuera del territorio catalán, o con otros animales en países con rabia endémica.

Desde el 1 de enero hasta el 29 de julio, se han registrado 88 agresiones por parte de animales: 38 (43%) de perros y 22 (25%) de murciélagos, en línea con años anteriores. No hay riesgo de contagio por agresiones de animales terrestres autóctonos como perros, gatos y hurones, dado que Catalunya actualmente está libre de rabia endémica terrestre, sin que se hayan detectado casos desde 1978, a excepción de uno en un perro en 2013, importado de un país endémico.

Vacunación de animales

En los últimos años, se han llevado a cabo campañas destinadas a la vacunación de animales domésticos contra esta enfermedad, con el fin de evitar su infección y, en consecuencia, su transmisión a humanos.

Cada año, se notifican a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC) más de un centenar de agresiones a personas por parte de animales. Estos ataques se producen mayoritariamente por perros (58%) y murciélagos (13%). El resto son por gatos, ratas, mascotas exóticas y otros animales salvajes.

Estos ataques ocurren con más frecuencia en el periodo estival, durante los meses de junio, julio y agosto (11%, 21% y 14% del total de mordeduras, respectivamente). La mayoría de los incidentes ocurren durante viajes turísticos (22%) y, dentro de nuestro territorio, en la calle (16%), en el entorno doméstico (15%) y en caminos rurales (5%). Los países de destino turístico donde más incidentes de este tipo se reportan son Tailandia (20%), Marruecos (16%), India (11%), Rumanía (5%) y Bali (3,5%).

Enfermedad mortal

La rabia es una enfermedad muy grave, casi siempre mortal, que puede afectar a todos los mamíferos. El virus se transmite habitualmente por la saliva de animales infectados a través de mordeduras, arañazos o lamidos sobre heridas abiertas o mucosas.

Para prevenir el contagio de la enfermedad en personas que han sufrido una agresión por parte de animales considerados de riesgo, es necesaria la administración de inmunoglobulina antirrábica y el seguimiento de una pauta vacunal, después de la exposición de riesgo. Este año, un 63% de las exposiciones notificadas a la XVEC han requerido estas actuaciones ante la posibilidad de contagio.

En este sentido, es importante que si una persona encuentra un murciélago, no lo manipule, aunque parezca inofensivo o herido, y que en ese caso avise a los agentes rurales para que se encarguen de su gestión.

En caso de mordedura, arañazo o lamido de un animal considerado de riesgo, tanto en Cataluña como en cualquier otro territorio, además de lavar inmediatamente la herida con agua y jabón para reducir el riesgo de infección, es necesario acudir a un centro asistencial para que se realice una valoración de las actuaciones a llevar a cabo.