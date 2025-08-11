Alimentos
Estos son los productos que más roban en los supermercados durante el verano
La época estival es la segunda estación del año donde más productos se roban en los establecimientos de gran consumo
Este es el producto que más se roba en los supermercados de Catalunya
Desafortunadamente, los hurtos en los supermercados siguen siendo una práctica habitual. En este contexto, el verano se ha convertido en una de las temporadas más crítica para el personal de seguridad y los cajeros en los establecimientos.
De hecho, esta estación del año es la segunda con mayor concentración de hurtos en las empresas del gran consumo con un 26%, y solo superada por el invierno con un 35%, marcada por la época navideña.
Así lo apunta el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial de 2024, elaborado por Nielsen y en colaboración de Aecoc y el patrocinio de Checkpoint Systems. Según el informe, la mayoría de supermercados ha notado un crecimiento del hurto respecto al año anterior.
El responsable de Prevención de Pérdida en Aecoc, Alejandro López, ha asegurado que "el hurto no se detiene en verano, sino al contrario, es una época de especial exposición para muchas categorías sensibles".
Además, López señala que "algo más de la mitad de los hurtos externos son atribuidos a bandas organizadas, mientras que dos de cada tres son realizados por personas multirreincidentes".
El responsable destaca que la situación genera una gran pérdida económica para los establecimientos, alcanzando los 1.856 millones de euros anuales en el gran consumo: "En 2023, la media de hurtos externos en cada cadena se situó en casi 16.000 incidentes, con un importe medio por cada hurto de 80,50 euros".
Los productos que más se roban en supermercados
Según el informe, los productos de alimentación y bebidas suponen el 43% de los robos en supermercados durante el verano. En esta categoría, destaca la desaparición de vinos, licores, embutidos, conservas ahumadas y aceites.
En segundo lugar, los artículos más extraídos son los de cuidado personal, belleza y farmacia, representando el 31% del total de los hurtos. Encabezan este apartado las cremas faciales, champús, tintes para el cabello y cuchillas de afeitar.
