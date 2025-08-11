Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025 / 5

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  3. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  4. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  5. Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
  6. Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
  7. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  8. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

Produce su propia insulina después de un trasplante de células editadas genéticamente

Produce su propia insulina después de un trasplante de células editadas genéticamente

Un incendio en Madrid amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo

Un incendio en Madrid amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo

Más de una decena de detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

Más de una decena de detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios de Castilla y León

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios de Castilla y León

Sorteo Bonoloto del lunes 11 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 11 de agosto de 2025

Directo | 2.000 personas evacuadas en Tarifa por un nuevo incendio

Directo | 2.000 personas evacuadas en Tarifa por un nuevo incendio

Resultados de la Primitiva del lunes 11 de agosto de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 11 de agosto de 2025