Intervención policial

Pillado un conductor de un Lamborghini Huracán mientras hacía carreras ilegales por Ibiza

La Policía Local ha llevado a cabo un control de vehículos en las calles de Ibiza

Captura de imágenes del Lamborghini implicado en las carreras ilegales de Ibiza

Captura de imágenes del Lamborghini implicado en las carreras ilegales de Ibiza / P.L.E

La Policía Local de Ibiza ha pillado a un conductor de un Lamborghini Huracán mientras hacía carreras ilegales por la ciudad. Además, han denunciado a otro conductor por circular a 104 km/h en una vía de 50 km/h, según han explicado los agentes en su Instagram. La Policía Local de Vila ha llevado a cabo varios controles de seguridad en la ciudad con un balance que ha dejado múltiples infracciones, especialmente relacionadas con el tráfico y el transporte público.

Los agentes han detectado un caso positivo en drogas a un conductor de servicio público (taxi) y se han interpuesto 14 denuncias por infracciones diversas. En controles de velocidad, el radar registró 142 sanciones por conducir demasiado rápido. Más de la mitad de los vehículos sancionados, según explican, pertenecían al transporte público (taxis y VTC). Además, el conductor del Lamborghini Huracán fue denunciado por conducción temeraria al realizar cambios bruscos de carril y participar en carreras a gran velocidad.

