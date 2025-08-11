En Directo
Subida de temperaturas
Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: Catalunya llega a los 40ºC y también otros puntos de España
Ángel Guerrero
Los modelos anticipan la llegada de una masa de aire extremadamente cálido que empieza notarse con fuerza a partir de este sábado. Este fenómeno elevará la temperatura en buena parte de Catalunya, con especial énfasis en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como por la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, las temperaturas también se disparan.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor
Vinebre registra la máxima de este domingo con 41,9 grados
Los termómetros han superado los registros del sábado y este domingo destacan valores como los 41,9 °C de Vinebre (Ribera d’Ebre) y los 41 °C de Tremp. Seròs, Torroja del Priorat o Riba-roja también han sufrido los efectos de esta segunda ola de calor, alcanzando 40,9 grados, 40,8 y 40,7. Por encima de los 40 °C también han estado en Espolla (40,5 °C), el Masroig (40,5 °C), Aldover (40,3 °C) y Albesa (40,3 °C), según datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Catalunya.
La ola de calor tocará techo este lunes en Catalunya con máximas que rebasarán los 41 grados
Catalunya se adentra este lunes en el pico de la ola de calor tras un fin de semana de altas temperaturas en el que se han superado los 40 grados en varias comarcas de Tarragona y Lleida, unas cifras que también rozan algunas zonas del interior de Barcelona y de Girona, con temperaturas de hasta 39ºC, según datos del Servei Català de Meteorologia (SMC).
En el inicio de semana se registrará un repunte de temperaturas en casi todo el país. Protecció Civil mantiene la alerta PROCICAT por una ola de calor que aumentará en los próximos días, y de la que se prevé que el lunes sea el más caluroso. Las zonas más afectadas volverán a ser Ponent (Lleida) y las Terres de l'Ebre (Tarragona), informan este sábado en un comunicado.
La ola de calor que recorre España podría finalizar el miércoles
La sofocante ola de calor que atraviesa España desde el pasado 3 de agosto se prolongará hasta, al menos, el próximo miércoles día 13, según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La Aemet vuelve así a la fecha anteriormente prevista para el final de esta segunda ola de calor del verano y que el pasado viernes modificó para el 14 de agosto.
"La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas", advierte no obstante la Aemet en su cuenta de X.
Segundo día de ola de calor en Lleida con temperaturas que prevén alcanzar los 40 grados: “Se está haciendo pesado”
La capital del Segrià vive este domingo el segundo día de ola de calor, con temperaturas que se prevé alcancen los 40 grados. Para algunos, como María Dolores, vecina de Lleida , la calorada “se está haciendo pesada” en un episodio que se espera se prolongue hasta el miércoles. Aunque el movimiento de personas por las calles ha sido constante durante la mañana, los espacios con sombra y climatizados han sido los más concurridos. Los ventiladores, los aires acondicionados, la piscina y las noches al fresco son las medidas más valoradas para paliar los efectos de las altas temperaturas. El Ayuntamiento mantiene activada la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor y pone a disposición de la ciudadanía unos sesenta refugios climáticos.
Vecinos de la capital del Segrià han aprovechado para salir de casa durante la mañana y, a medida que ha avanzado el día, la presencia de personas en la calle se ha reducido. En este sentido, las calles más concurridas han dejado imágenes de personas protegiéndose con sombreros, gorras y abanicos. Asimismo, los bancos situados a la sombra han sido lugares muy solicitados por quienes querían descansar, aunque algunas terrazas de bares y restaurantes también han estado llenas hasta la bandera.
Guadalupe, vecina de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha visitado a su madre que reside en Lleida y ha comentado que el calor se nota más en Ponent. “Al menos hace 5 grados más y por la noche hace más calor”, ha dicho. Por su parte, Rosa ha explicado que para reducir la sensación de calor pone el ventilador “al máximo” durante todo el día. “Y cuando salgo a la calle me siento a la sombra”, ha añadido.
Domingo de repunte de la ola de calor en toda España
La ola de calor toca techo este domingo con otro día de altísimas temperaturas. La mayoría de los territorios tendrán un repunte de la ola de calor, excepto la zona cantábrica. Están activados los avisos amarillos (riesgo) por altas temperaturas en gran parte del país y las zonas interiores tienen el aviso naranja (riesgo importante). Las máximas más altas rondarán los 41ªC y 43ªC.
Protecció Civil de la Generalitat mantendrá la alerta del plan Procicat por una ola de calor que aumentará los próximos días, y se prevé que el lunes sea el más caluroso de la semana sobre todo en las zonas de Ponent (Lleida) y las Terres de l'Ebre (Tarragona), informa este sábado en un comunicado.
Es una ola de calor fundamentalmente en Lleida: las comarcas de Ponent y el Pirineo y Prepirineo Occidental.
Lleida y Tarragona llegan a los 40 grados
Varias comarcas de las provincias de Tarragona y Lleida registran máximas que superan los 40ºC este domingo, unas cifras que también rozan algunas zonas del interior de Barcelona y de Girona, con temperaturas de hasta 39ºC en algún caso, según datos del Servei Català de Meteorologia (SMC).
Catalunya vive la segunda ola de calor este verano, por lo que Protección Civil mantiene activa la alerta PROCICAT por altas temperaturas.
Calor sofocante
La sensación del octavo día de la ola de calor sigue siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos, sobre todo del sur peninsular y del archipiélago canario, pueden sobrepasar los 40 grados. Esto ha hecho que Aragón y otras 14 comunidades aparezcan con avisos en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Meteocat avisa: "Mañana la temperatura tocará techo"
Según ha anticipado el Servei Meteorològic de Catalunya, este lunes la temperatura alcanzará su punto máximo. Así, tanto la noche como el día se espera calor intenso, con mínimas tropicales en muchos puntos y tórridas incluso en Barcelona. En Ponent, se superarán los 40 °C.
Por la tarde, en cambio, advierten de la llegada de tormentas, con intensas lluvias en diferentes puntos del territorio.
Previsión del Meteocat
Tal como ha compartido el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a través de X (antes Tiwtter), se espera una subida generalizada de temperaturas para este domingo en la comunidad catalana. Asimismo, también podrían registrarse chubascos en puntos del Pirineo, Prepirineo y la Catalunya Central. En cuanto al resto del territorio catalán, las previsiones anticipan un ambiente soleado en el resto de comarcas.
44 provincias en alerta por calor hoy
Un total de 44 provincias estarán este domingo en aviso por altas temperaturas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La mitad de ellas (22) alcanzarán el nivel naranja --entre ellas Zaragoza (Ribera del Ebro) y Huesca (Pirineo y Sur), mientras que las islas canarias de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife seguirán en nivel rojo.
De acuerdo con la previsión, se superarán los 35 °C en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se alcanzarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.
