En Directo

Subida de temperaturas

Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: Catalunya llega a los 40ºC y también otros puntos de España

Escenas de calor en Barcelona

Escenas de calor en Barcelona

Ver galería

Escenas de calor en Barcelona, el domingo 10 de agosto / MARC ASENSIO CLUPES

Ángel Guerrero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los modelos anticipan la llegada de una masa de aire extremadamente cálido que empieza notarse con fuerza a partir de este sábado. Este fenómeno elevará la temperatura en buena parte de Catalunya, con especial énfasis en el sur, especialmente en la provincia de Tarragona, y en puntos del interior, como por la zona de Lleida, donde incluso se espera que se puedan batir varios récords de temperatura. En el resto de España y parte de Europa, las temperaturas también se disparan.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar la última hora de la ola de calor

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  3. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  4. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  5. Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
  6. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego
  7. Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
  8. Isidoro Moreno, catedrático: 'La causa del incendio es una negligencia inaceptable del obispado y el cabildo eclesiástico

Sobrevivir sin presupuestos

Sobrevivir sin presupuestos

Multas de 40.000 euros a un bingo por dejar entrar a una persona con ludopatía: así sanciona la policía administrativa de Mossos

Multas de 40.000 euros a un bingo por dejar entrar a una persona con ludopatía: así sanciona la policía administrativa de Mossos

La generación problemática: cinco gráficos del aumento del consumo de drogas y alcohol en los mayores de 50 años

La generación problemática: cinco gráficos del aumento del consumo de drogas y alcohol en los mayores de 50 años

Directo | Catalunya llega a los 40ºC en muchas comarcas y el calor aumentará en el inicio de semana

Directo | Catalunya llega a los 40ºC en muchas comarcas y el calor aumentará en el inicio de semana

Directo | Un incendio obliga a desalojar a más de mil personas de varios pueblos de León y Zamora

Directo | Un incendio obliga a desalojar a más de mil personas de varios pueblos de León y Zamora

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de agosto de 2025