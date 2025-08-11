Ola de calor en Catalunya y resto de España, última hora en directo: Catalunya llega a los 40ºC y también otros puntos de España

Segundo día de ola de calor en Lleida con temperaturas que prevén alcanzar los 40 grados: “Se está haciendo pesado”

La capital del Segrià vive este domingo el segundo día de ola de calor, con temperaturas que se prevé alcancen los 40 grados. Para algunos, como María Dolores, vecina de Lleida , la calorada “se está haciendo pesada” en un episodio que se espera se prolongue hasta el miércoles. Aunque el movimiento de personas por las calles ha sido constante durante la mañana, los espacios con sombra y climatizados han sido los más concurridos. Los ventiladores, los aires acondicionados, la piscina y las noches al fresco son las medidas más valoradas para paliar los efectos de las altas temperaturas. El Ayuntamiento mantiene activada la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor y pone a disposición de la ciudadanía unos sesenta refugios climáticos.

Vecinos de la capital del Segrià han aprovechado para salir de casa durante la mañana y, a medida que ha avanzado el día, la presencia de personas en la calle se ha reducido. En este sentido, las calles más concurridas han dejado imágenes de personas protegiéndose con sombreros, gorras y abanicos. Asimismo, los bancos situados a la sombra han sido lugares muy solicitados por quienes querían descansar, aunque algunas terrazas de bares y restaurantes también han estado llenas hasta la bandera.

Guadalupe, vecina de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), ha visitado a su madre que reside en Lleida y ha comentado que el calor se nota más en Ponent. “Al menos hace 5 grados más y por la noche hace más calor”, ha dicho. Por su parte, Rosa ha explicado que para reducir la sensación de calor pone el ventilador “al máximo” durante todo el día. “Y cuando salgo a la calle me siento a la sombra”, ha añadido.