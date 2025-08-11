Toros
Morante de la Puebla, dado de alta hospitalaria tras unas horas de observación después de su cornada en Pontevedra
El diestro sevillano sufrió una aparatosa cogida en el coso de San Roque de la ciudad cuando lidiaba su primer toro
Nicolás Davila
El torero Morante de la Puebla ha ha sido dado de alta hospitalaria tras permanecer unas horas en observación en el hospital Quirón de Pontevedra por las lesiones de pronóstico grave que sufrió en la tarde del domingo al recibir una cornada en la pierna derecha en la la plaza de San Roque de la ciudad gallega. El diestro sevillano abandonó el centro salitario pontevedrés a últimas horas del mismo domingo.
El diestro, que formaba parte del cartel de las Fiestas de la Peregrina, fue atendido inicialmente en la enfermería de la plaza de toros, donde le intervinieron de las lesiones, y trasladado posteriormente al hospital.
El parte médico recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor.
La herida por la cornada presenta dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros.
Según el parte médico, las lesiones son de pronóstico grave.
El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo.
El torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir las primeras atenciones.
El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, no pudo continuar la lidia como consecuencia de las lesiones que se produjo.
El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
- Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego