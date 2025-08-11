Barcelona acaba de vivir una noche infernal a casi 30 grados y se prepara para el día más cálido de la ola de calor

Barcelona acaba de vivir una noche tan excepcionalmente cálida que, meteorológicamente hablando, roza lo infernal. Desde la puesta del sol del domingo hasta el amanecer de este lunes, los termómetros de la ciudad se han mantenido en valores de récord. En el Observatori Fabra, por ejemplo, el mercurio no ha bajado de los 29,1 grados, la cifra más alta registrada la pasada noche en el conjunto de la Península Ibérica. En la estación del Raval no se ha bajado de los 28,6 grados y en Zona Universitària de los 26,9 grados. Si a esto se le suma el impacto de la humedad y el efecto bochorno, la sensación térmica registrada (y vivida) la pasada noche es aún más alta. Se trata de cifras que sobrepasan el umbral de noche tropical (20 grados) y tórrida (por encima de los 25 grados) y que, en algunos casos, rozan los valores de noche infernal (30 grados).

Tal y como apuntaban los pronósticos, la ola de calor que actualmente atraviesa la Península Ibérica, y que este lunes tocará techo en Catalunya, está dejando noches con valores muy por encima de lo normal en todo el territorio. Barcelona destaca como el punto cero del calor nocturno y donde se han registrado los valores más elevados de la pasada noche pero no es el único. Según recogen los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, en Badalona, Cap de Creus y Blanes los vecinos durmieron a más de 27 grados. También sorprenden los registros alcanzado en la estación de Montserrat, a más de 900 metros de altura, donde los termómetros no bajaron de los 26,3 grados dejando así valores tórridos en plena montaña. Lo mismo ocurrió en el Santuari de Queralt, a 1167 metros de altitud, donde la pasada noche tampoco se bajó de los 26 grados.

Todo apunta a que estas cifras son la antesala de la que, al menos por ahora, se perfila como la jornada más cálida que dejará esta ola de calor en el conjunto de Catalunya. Para este lunes, Meteocat ha activado decenas de avisos de nivel naranja y amarillo por calor en una veintena de comarcas de interior y el litoral de Tarragona, donde se esperan máximas que podrían superar los 40 grados a lo largo de la tarde. En la zona de Ponent, en el Valle del Ebro y en la Conca de Tremp se espera incluso que los termómetros sobrepasen los 43 grados. En el litoral todo apunta a que se vivirán valores que rozarán los 35 grados y, en algunos puntos, podrían hasta llegar a los 40.

Los pronósticos apuntan a que las temperaturas se mantendrán altas también de cara al martes y que después, a partir del miércoles, iniciarán a bajar progresivamente. Los modelos indican que la ola de calor, que oficialmente arrancó el pasado domingo 3 de agosto, podría persistir hasta como mínimo el jueves 14, dejando así un total de 12 días consecutivos de valores muy por encima de lo normal en el conjunto de la Península Ibérica. De confirmarse, este episodio se situaría como la cuarta ola de calor más larga jamás registrada en el conjunto de España.