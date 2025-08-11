En Directo
Entre Narbona y Carcasona
Incendios, hoy en directo: última hora de los incendios en Galicia, León, Zamora y Portugal
Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan
Inés SánchezInés Sánchez
Periodista
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
Germán GonzálezGermán González
Periodista.
Soy licenciado en Historia y Periodismo. Hace casi 30 años que me dedico a informar. He pasado por varios medios y he sido profesor de Derecho a la Información en la UIC durante una década.
Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Ávila y Ourense.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.
Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)
La Comunidad de Madrid ha reforzado los medios para combatir el incendio que afecta a San Bartolomé de Pinares, en Ávila, ha informado el 112 de la comunidad madrileña. En concreto, se han desplazado 3 bombas forestales y dos mandos de bomberos para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región. El 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que según las necesidades de Castilla y León se enviarían más medios y se ampliará la franja limítrofe de 5 kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades. El fuego que el viernes se declaró en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y se extendió al vecino de Las Navas del Marqués se encuentra en una situación "favorable", después de una noche en la que han seguido produciéndose "pequeñas reactivaciones" en el interior del perímetro, que han sido controladas.
El incendio de Maceda (Ourense), que llevó a vecinos a desalojar sus casas, arrasa más de 300 hectáreas
El incendio de Maceda (Ourense), iniciado en la noche del sábado, avanza sin control y quema más de 300 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Consellería de Medio Rural, que ve "clara intencionalidad" en él. El fuego supuso durante la madrugada un peligro para viviendas cercanas, que, aunque ya no existe, obligó a los vecinos a evacuar sus casas durante varias horas.
La alcaldesa, Uxía Oviedo, en conversación con Europa Press, cuenta que, unos minutos después de declararse el incendio a las 23.19 horas, se dio aviso al 112 y efectivos municipales del Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) acudieron inmediatamente al lugar en el que se había originado el fuego, en el monte de Santa Baia de Castro de Escuadro.
Sánchez se solidariza con los vecinos desalojados por los fuegos y pide "mucha precaución"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este domingo su solidaridad con los vecinos afectados por los graves incendios forestales en Castilla y León y Navarra, agradeciendo el trabajo de los efectivos desplegados, y ha pedido "mucha precaución".
A través de las redes sociales, Pedro Sánchez, ha señalado estar pendiente de la evolución de los incendios forestales en Navarra y Castilla y León y ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada en Zamora y León para colaborar en las tareas de extinción.
Irene Rangel
Un coche ardiendo causa un incendio forestal de Nivel 1 en Cáceres
El plan Infoex ha activado el Nivel 1 de peligrosidad en un incendio declarado en Cañaveral.
Las llamas han comenzado a las 20.15 horas y están afectando a la autovía A-66. En el lugar de los hechos se encuentran trabajando un agente del medio natural, 2 coordinadores, 2 avionetas, 4 helicópteros con sus retenes, 1 Kamov, 5 camiones con sus retenes y otro helicóptero halcón del Infoex, además de los bomberos del Sepei y la Guardia Civil.
Un incendio obliga a desalojar a más de mil personas de varios pueblos de León y Zamora
Más de un millar de personas han sido desalojadas de varios pueblos de la comarca leonesa de El Bierzo y del norte de la provincia de Zamora por verse amenazadas por las llamas de sendos incendios forestales, cuya extinción se ha complicado a lo largo de la tarde, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de la Guardia Civil.
En concreto, el incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres, en la comarca de El Bierzo, ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad que de momento no se ha visto afectado por las llamas.
En concreto, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en León han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada, además de las 35 de Yeres, cuyo desalojo se había producido con anterioridad.
El viento, las altas temperaturas y la escasa humedad se han reunido como factores para reavivar el incendio de Yeres, que la Junta mantiene en nivel 2 de gravedad.
Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio de gravedad 1 en Resoba (Palencia)
Más de una decena de medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal de Índice de Gravedad Potencia (IGR) 1 en la localidad de Resoba, al norte del municipio palentino de Cervera de Pisuerga, según datos de la plataforma Inforcyl.
Este incendio se ha activado a las 11.37 horas de este domingo, 10 de agosto, y se ha elevado a IGR 1 a las 14.54 horas, al preverse impacto relevante en patrimonio natural o socioeconomía de la zona, según ha indicado la Junta.
Tornado de fuego en Portugal, en alerta por incendios
La cuarta etapa de la Vuelta a Portugal fue acortada este domingo debido un incendio declarado en el distrito norteño de Vila Real, que está siendo combatido por más de dos centenares de efectivos.
Esta jornada los ciclistas iban a pasar por la Sierra del Alvão, precisamente el lugar donde está activo el fuego, por lo que este tramo se canceló y la carrera se reanudará 20 kilómetros más adelante, informó la organización.
Según la Protección Civil portuguesa, actualmente hay 229 bomberos y seis medios aéreos en la lucha contra este fuego. Portugal se encuentra en estado de alerta por incendios hasta el 13 de agosto, y este fin de semana se han registrado medio centenar de incendios rurales.
Estabilizado el incendio en una nave cárnica del polígono de Malloles
Los Bombers de la Generalitat lograron dar por estabilizado, a las 03.32 horas de la madrugada de este domingo, el fuego que ha calcinado tres naves de una empresa cárnica situada en el polígono de Malloles. El incendio, que también ha destruido la segunda planta de una empresa colindante, movilizó a 45 vehículos de emergencias.
Las llamas se iniciaron poco antes de las 20.00 horas del sábado en un conjunto de tres naves sin sectorizar, en la calle del Molí del Llobet, y provocaron el colapso parcial de la cubierta. Los bomberos centraron parte de sus esfuerzos en evitar que ardieran dos depósitos de amoníaco —uno de 5.000 litros en la planta baja y otro de 1.000 litros en la primera planta—.
Los bomberos trabajan en un incendio en Navarra que eleva el nivel del plan operativo
Un incendio forestal declarado anoche en Carcastillo (Navarra) ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFONA esta mañana, aunque no hay riesgo para la población.
El fuego comenzó a las 21.42 horas en un pinar del llano de Larrate, junto a la carretera de Figarol, y ha movilizado a bomberos de varios parques, brigadas helitransportadas con dos helicópteros, personal del Guarderío Forestal, bulldozer y Policía Foral.
Las labores han continuado toda la noche y, desde las 8.00 horas, se han incorporado medios aéreos del Gobierno de Navarra para reforzar la extinción.
Estabilizado el incendio de Aldea del Cano
El incendio forestal declarado el pasado viernes en Aldea del Cano (Cáceres) ha sido estabilizado y el nivel 1 de peligrosidad desactivado, según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex).
La decisión se tomó a las 19.48 horas del sábado, después de que el nivel 1 se reactivara a las 18.25 horas debido a la amenaza sobre edificaciones aisladas y carreteras de la zona, tal y como comunicó la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en sus redes sociales, información recogida por Europa Press.
Una vez controladas las llamas, permanecieron trabajando en el área siete unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación de Cáceres.
