Incendios, hoy en directo: última hora de los incendios en Galicia, León, Zamora y Portugal

Un incendio obliga a desalojar a más de mil personas de varios pueblos de León y Zamora

Más de un millar de personas han sido desalojadas de varios pueblos de la comarca leonesa de El Bierzo y del norte de la provincia de Zamora por verse amenazadas por las llamas de sendos incendios forestales, cuya extinción se ha complicado a lo largo de la tarde, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de la Guardia Civil.

En concreto, el incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres, en la comarca de El Bierzo, ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad que de momento no se ha visto afectado por las llamas.

En concreto, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en León han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada, además de las 35 de Yeres, cuyo desalojo se había producido con anterioridad.

El viento, las altas temperaturas y la escasa humedad se han reunido como factores para reavivar el incendio de Yeres, que la Junta mantiene en nivel 2 de gravedad.