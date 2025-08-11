En Directo

Entre Narbona y Carcasona

Incendios, hoy en directo: última hora de los incendios en Galicia, León, Zamora y Portugal

Uno de cada cuatro incendios en Catalunya son intencionados: así se investigan

Tornado de fuego en un incendio en Portugal

Tornado de fuego en un incendio en Portugal

Tornado de fuego en un incendio en Portugal / VÍDEO: EFE

Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado grandes incendios en España y Europa. Tras el incendio del sur de Francia, el peor desde 1949, que fue estabilizado tras arrasar 16.000 hectáreas y cobrarse una víctima mortal, ahora los ojos están puestos en Ávila y Ourense.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con las últimas noticias sobre los incendios en España y en el sur de Francia.

