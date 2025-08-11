Evacúan a los vecinos de las localidades zamoranas de Congosta y Puercas de Aliste por los incendios

Preocupación de los vecinos de Ayoó de Vidriales confinados en sus domicilios por recomendación oficial por la situación en la que se encuentran estos pueblos ante el fuego de Molezuelas de la Carballeda que evoluciona con mucha facilidad por el fuerte viento y la masiva emisión de pavesas.

El alcalde de Ayóo de Vidriales, David Martínez, expresa la preocupación de los vecinos porque asegura “estamos aquí entre dos fuegos. Es una situación muy difícil, todo es monte y todo está ardiendo”. David explica que están siguiendo las recomendaciones de Delegación “que está en continuo contacto con nosotros. Nos han pedido que estemos en casa, sin salir”, señala. Según lo que está viviendo en el pueblo explica que “estamos a la espera, porque esto está empeorando y no vemos una solución a corto plazo”, lamenta.

En Congosta la situación es tal que el pueblo ha tenido que ser evacuado ante la amenaza de las llamas. Antes de ser trasladados al centro de usos múltiples de Camarzana de Tera, la alcaldesa, Visitación Peral, lamentaba la "desinformación" e "incertidumbre" entre la población y el estado general de alteración por estar "rodeados de fuego", que se ha reactivado y alcanzado incluso zonas del pinar cercanas. "Tenemos tres focos, uno por cada lado del pueblo”, aseguraba.

Segundo incendio

Por otra parte, inoportuno el nuevo incendio de nivel 2 que se ha notificado en la provincia de Zamora cuando todos los medios disponibles se encontraban combatiendo las llamas en Molezuela de la Carballeda y alrededores.

A las 18.27 horas se ha informado de un fuego en Puercas de Aliste, en el municipio en Gallegos del Río, en plena Sierra de la Culebra, escenario de uno de los incendios más devastadores de la historia de España.

El incendio se declaró en el término de dicho pueblo, Puercas de Aliste, y se extieden en el monte que hay entre este y Ferreruela de Tábara.

A las 8 de la tarde la localidad de Puercas de Aliste se encontraba en prealerta, es decir, que está preparado el dispositivo en caso de que sea necesario evacuar a la población. A las 20.08h la Subdelegación del Gobierno confirmaba que se procedía a la evacuación de los vecinos con rumbo a Alcañices.

Los servicios de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León avisan de que actualmente hay ocho medios asignados: dos agentes medioambientales/celadores, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un helicóptero/hidroavión.

La causa está aún por determinar y la zona afectada está todavía en perimetración.

El incendio forestal ha obligado a cortar la carretera ZA-P-2433, que conecta las localidades de Puercas y Ferreruela de Tábara.