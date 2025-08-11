Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno

Dentro de exactamente un año, el 12 de agosto de 2026, España vivirá su primer eclipse solar total en más de un siglo. Y Catalunya será uno de los escenarios privilegiados para observar este espectacular fenómeno astronómico donde, durante unos instantes, el sol quedará completamente cubierto por la sombra de la Luna, dejando así una estampa memorable justo antes del atardecer. "Un eclipse solar total es un regalo científico y colectivo que sólo ocurre una vez cada muchas generaciones. Nuestro deber es organizarlo bien para que todo el mundo pueda disfrutarlo con seguridad, desde cualquier punto del territorio", destaca la consellera Núria Montserrat, quien este lunes, a un año exacto del evento, anuncia que ya se han puesto en marcha los preparativos y que, entre otros, se está trabajando en un detallado mapa para que la gente sepa exactamente cuáles son los mejores lugares para observar este fenómeno.

Desde el pasado mes de mayo, la Generalitat activó un plan de acción interdepartamental liderado por el president Salvador Illa y coordinado por la conselleris de Recerca encabezada por Montserrat. La iniciativa cuenta con la participación de un total de trece departamentos del Govern y cuenta con el apoyo técnico del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y otros centros de referencia en investigación y observación del cosmos. Según explican sus impulsores, el objetivo es "garantizar que la experiencia sea segura, accesible y enriquecedora" para toda la población. Para ello, a un año vista de este evento ya se está trabajando en un abanico de medidas que abarcan desde la planificación territorial y la movilidad hasta la salud pública, la educación, el turismo y la divulgación científica.

Mapa de sombras

Una de las iniciativas estrella será la creación de un mapa de visibilidad, también conocido como "mapa de sombras", que señalará los puntos del territorio donde el eclipse podrá verse en condiciones óptimas, sin obstáculos que bloqueen la línea de visión del Sol en el momento clave. Para ello, este 12 de agosto, un año exacto antes del eclipse, un equipo de Agents Rurals recorrerá varios enclaves dentro de la llamada franja de totalidad para verificar su visibilidad del horizonte, accesibilidad y condiciones de seguridad. A partir de ahí se recopilarán todos los datos y se creará un mapa con todo lujo de detalle sobre dónde ver el eclipse. Según explican desde la conselleria de Recerca, quien está liderando esta iniciativa, el recurso se publicará en los próximos meses y será de libre consulta para instituciones, entidades y ciudadanía.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / .

Según explica Ignasi Ribas, director del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), este mismo ejercicio también es recomendable para cualquier ciudadano que quiera anticiparse al eclipse. "Este martes 12 de agosto tenemos una muy buena excusa para salir a disfrutar de la puesta de sol. Si conseguimos verla sin impedimentos desde algún lugar de la franja de totalidad, esto significa que hemos encontrado encontrado un buen lugar para la observación del eclipse del próximo año", argumenta, recordando que, además, "si no aprovechamos la ocasión el próximo eclipse total de Sol visible desde algún punto de Catalunya será el 17 de noviembre de 2180, es decir, en 150 años".

El Govern también prepara además una página web oficial que concentrará toda la información sobre el fenómeno como, por ejemplo, consejos para la observación segura, actividades organizadas en cada comarca, materiales educativos y los mapas de visibilidad en distintas regiones. En paralelo, se han iniciado reuniones con asociaciones de astrónomos aficionados, cuya red territorial permitirá acercar el conocimiento y las recomendaciones de seguridad a municipios grandes y pequeños. También se prevén programas educativos para escuelas y propuestas de astroturismo que pongan en valor el patrimonio natural y cultural vinculado a la observación del cielo.