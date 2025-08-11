Hace 66 años

El deshielo 'libera' el cadáver de Dennis Bell, el meteorólogo de 25 años que desapareció en la Antártida en 1959

Murió en una grieta de un glaciar en la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge

Dennis Bell (izquierda) con sus compañeros y los perros que los ayudaron a trabajar en la Antártida.

Dennis Bell (izquierda) con sus compañeros y los perros que los ayudaron a trabajar en la Antártida. / BAS

Un equipo polaco ha descubierto los restos de un investigador que desapareció hace 66 años entre las rocas expuestas por el retroceso de un glaciar en la Antártida.

Se identificaron mediante ADN como los de Dennis "Tink" Bell, meteorólogo de 25 años que trabajaba para el Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), predecesor del British Antarctic Survey (BAS). Murió en una grieta de un glaciar en la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge, frente a la Península Antártica, el 26 de julio de 1959. Su cuerpo nunca fue recuperado.

Se encontraron más de 200 objetos personales, entre ellos restos de equipos de radio, una linterna, bastones de esquí, un reloj de pulsera Erguel con inscripciones, un cuchillo sueco Mora, bastones de esquí y una boquilla de pipa de ebonita, informa el BAS.

Trasladados a Londres, los restos humanos fueron enviados para análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de Genética Forense en el King's College. Ella ha confirmado que existe una coincidencia con las muestras de su hermano David Bell y su hermana Valerie Kelly. Es mil millones de veces más probable que estén emparentados que que no lo estén.

