FUEGO EN MADRID

Declarado un incendio de nivel 2 en la localidad madrileña de Tres Cantos por su proximidad a las viviendas

El incendio, avivado por fuertes rachas de viento, ha obligado a activar el nivel 2 del plan INFOMA ante el riesgo para varias zonas residenciales

Incendio de Tres Cantos declarado este lunes.

Incendio de Tres Cantos declarado este lunes. / Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Andrea San Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Tres Cantos ha obligado a activar la situación operativa 2 del Plan INFOMA, debido a su proximidad a zonas residenciales.

El fuego se ha iniciado en torno a las 19:45 horas en la zona este del Nuevo Tres Cantos y se está propagando rápidamente hacia el sur-sureste, impulsado por el fuerte viento presente en la zona.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha emitido un comunicado en el que recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que "cierren las ventanas y se mantengan informados a través de las redes sociales municipales". Además, recalcan la importancia de seguir exclusivamente canales oficiales para evitar la difusión de bulos o informaciones erróneas.

La Comunidad de Madrid ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia compuesto por 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tres helicópteros y varias unidades de jefatura. La activación del nivel 2 implica riesgo potencial para viviendas, por lo que se están aplicando medidas especiales de contención y vigilancia.

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerce a las inmediaciones del incendio por el humo. Además, ha informado en sus redes sociales que tanto Policía local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
  3. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  4. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola
  5. Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
  6. Los Mossos detienen a un empresario por explotar a trabajadores sin papeles con jornadas de 90 horas en Malgrat de Mar
  7. El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
  8. Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 12 de agosto de 2025

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios de Castilla y León

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios de Castilla y León

Sorteo Bonoloto del lunes 11 de agosto de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 11 de agosto de 2025

Directo | 2.000 personas evacuadas en Tarifa por un nuevo incendio

Directo | 2.000 personas evacuadas en Tarifa por un nuevo incendio

Resultados de la Primitiva del lunes 11 de agosto de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 11 de agosto de 2025

Un nuevo tiroteo en Barcelona vinculado al narco activa las alertas en Mossos: la ciudad ha registrado cinco casos en un mes

Un nuevo tiroteo en Barcelona vinculado al narco activa las alertas en Mossos: la ciudad ha registrado cinco casos en un mes

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano significa encerrarse en casa"

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano significa encerrarse en casa"

Los incendios de Zamora se complican: nuevas evacuaciones e inquietud ante la evolución de las llamas

Los incendios de Zamora se complican: nuevas evacuaciones e inquietud ante la evolución de las llamas