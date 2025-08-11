Evacuaciones
Controlado un incendio que ha desalojado a 1.800 personas de un cámping del Vendrell (Tarragona)
EP
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado un incendio que ha desalojado completamente --entre 1.500 y 1.800 personas-- un camping del Vendrell (Tarragona) originado este lunes sobre las 5.17 horas.
El incendio se ha producido sobre varias caravanas y no constan heridos por el incidente, aunque el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 2 personas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El fuego se ha dado por controlado este lunes sobre las 5.48 horas y los usuarios del camping han sido desalojados preventivamente en el paseo marítimo de la localidad tarraconense.
Dos incendios simultáneos
Ha habido 2 incendios en el mismo recinto, el primero ya controlado ha quemado unas 12 caravanas en 16 parcelas y el segundo, extinguido, ha quemado 2 caravanas y 1 turismo en 2 parcelas.
Los Bombers han trabajado con 7 vehículos y se han recibido 49 llamadas en el teléfono de emergencias 112.
A Raíz del accidente Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.
