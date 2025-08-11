Un nuevo tiroteo en Barcelona vinculado al narco activa las alertas en Mossos: la ciudad ha registrado cinco casos en un mes

Un nuevo tiroteo se ha registrado en Barcelona, esta vez en el barrio de la Zona Franca, a primera hora de este lunes. Los primeros indicios apuntan a que una banda de origen latino ha abierto fuego contra otras personas en el marco de un nuevo ajuste de cuentas relacionado con grupos que se dedican al narcotráfico. En este caso, los investigadores relacionan el incidente con batallas territoriales por hacerse con los puntos de venta de marihuana y hachís en la frontera entre L'Hospitalet y Barcelona.

En la operación, los Mossos han detenido a cinco personas. El incidente se ha iniciado con un grupo de personas disparando contra ocupantes de un edificio la Zona Franca que han contestado al ataque con armas de fuego, lo que ha provocado un tiroteo de alto riesgo para los vecinos. Una persona herida ha sido trasladada a un ambulatorio para ser atendida. No se teme por su vida.

Tras el tiroteo, que se ha alargado algunos minutos, los atacantes han escapado en un coche blanco que finalmente ha sido detenido por los Mossos en la calle del Foc. En el registro del vehículo los agentes han encontrado armas. La policía catalana ha recorrido durante toda la mañana la zona para intentar encontrar a más sospechosos. Por los casquillos de bala encontrados, los investigadores entienden que se trata de un enfrentamiento entre bandas de traficantes. En las próximas horas la policía científica los cotejará para determinar si han estado implicados en otros incidentes con armas de fuego.

De hecho, este tiroteo es el sexto registrado en Barcelona en un mes. De momento, el balance asciende a un muerto (en la calle Consell de Cent) y, como mínimo, cuatro heridos de bala (en la calle Diputació, la calle Urgell, uno que apareció en una clínica de Sarrià y el de este lunes en Zona Franca). Los investigadores vinculan cinco de estos incidentes al narcotráfico.

Ajustes de cuentas

Esta escalada de violencia en la ciudad en tan corto espacio de tiempo ha activado las alertas en los Mossos d'Esquadra, ya que estos grupos criminales no han dudado en usar armas de fuego en pleno centro de la ciudad para ajustar cuentas o lanzar advertencias a sus oponentes. En este sentido, fuentes policiales han expresado su "sorpresa" por la facilidad con la que estos criminales han alcanzado una violencia que puede generar daños colaterales importantes porque, como apuntan, "los tiros no se controlan".

"No suelen llevar las armas de fuego encima, las sacan de sus escondites para usarlas, ya sea para intimidar o matar, y después las vuelven a guardar", explican fuentes policiales, quienes apuntan a que el uso de pistolas y armas de fuego en Catalunya está ligado en la mayoría de casos al narcotráfico, ya sea para atacar a otros delincuentes o protegerse de ellos.

Precisamente esta vinculación a los narcos es una constante en los tiroteos registrados en la ciudad en el último mes. El suceso más violento fue la ejecución de Filip Knežević, el ciudadano serbio que fue abatido en el portal de su casa en la calle de Consell de Cent. Se trataba de un sicario que trabajaba para el clan montenegrino Kavac, dedicado al narcotráfico, y que estaría detrás de los asesinatos de Alan Kozara y Damir Hadzïca, pertenecientes a la banda rival Skaljari, también montenegrina, en una playa de Corfú hace cinco años.

Además, el asesinato de Filip Knežević estaría relacionado con otro tiroteo ocurrido dos semanas más tarde, en la calle de Urgell el pasado 2 de agosto. Predrag Vujosevic, conocido como 'Marko', recibió un disparo en el pecho, aunque pudo salvar su vida al ser intervenido en el cercano Hospital Clínic. Vujosevic pertenece presuntamente al clan Skaljari, por lo que los investigadores vinculan ambos sucesos.

Otros tres tiroteos

De hecho, el primer tiroteo en Barcelona de este verano se registró justo hace un mes, el pasado 12 de julio, en un bar de la calle de Diputació que dejó a un hombre, de origen chino, herido en la pierna. Los agentes no lo relacionan de momento con el tráfico de drogas, aunque siguen indagando en el entorno de la víctima. Sí estiman que se trata de un ajuste de cuentas por negocios criminales que no salieron como habían planificado.

El día 28 de julio, los vecinos de la calle de Sicília oyeron disparos por la noche. Varios testigos apuntaron entonces a que, tras los tiros, un vehículo había escapado a toda velocidad. Los Mossos localizaron algunos casquillos en el suelo al día siguiente. Fuentes policiales indican que este último caso podría estar relacionado con un enfrentamiento entre narcotraficantes locales que intentarían disuadir a un grupo rival mostrando armas de fuego cerca de su lugar de residencia o actividad y disparando al aire.

El quinto incidente ocurrió el pasado 31 de julio, cuando un hombre acudió a un centro privado sanitario en Sarrià para ser atendido por una herida por arma de fuego. Los Mossos investigan su relación con delincuentes organizados de origen turco que se dedicarían al tráfico de drogas en la costa valenciana.