Catalunya vive el día más caluroso del verano: el 75% del territorio sobrepasa los 35 grados y Tarragona llega a máximas de 44

Este lunes, Catalunya ha vivido una verdadera jornada de calor infernal. Durante la noche y la madrugada, los termómetros han rozado los 30 grados en puntos como Barcelona, Blanes y hasta en la montaña de Montserrat. Después, al iniciar el día, el mercurio ha escalado rápidamente alcanzando los 30 grados antes de las 10 de la mañana en decenas de localidades. Alrededor de mediodía, ya eran cientos los municipios que superaban el umbral de calor extremo de los 35 grados. Y ya de cara a la tarde, durante las horas más cálidas del día, en varios puntos de la provincia de Tarragona se han registrado valores cercanos a los 44 grados. El Servei Meterològic de Catalunya confirma que se trata de la cifra más alta registrada durante esta ola de calor y, además, en todo lo que llevamos de verano. También se han pulverizado al menos cinco récords absoluto de calor en Ribera d'Ebre, Terra Alta y Alt Urgell. Todo ello para demostrar que el calor de este lunes no tiene nada de normal.

Las temperaturas de este lunes se han situado hasta 10 grados por encima de lo normal para la época y han obligado a activar avisos por calor de nivel tanto naranja como amarillo en más de la mitad del territorio catalán. En la novena jornada de ola de calor, y ante la previsión de que este fenómeno podría alargarse hasta como mínimo el fin de semana, los registros confirman que este lunes se han registrado algunos de los valores más altos del verano en el conjunto de Catalunya. La máxima más alta del día se ha dado en la localidad de Vinebre, en la Ribera d'Ebre, donde se ha llegado a los 43,8 grados, la cifra más alta registrada no solo en lo que llevamos de año sino, también, en toda la historia de esta estación. Entre los valores más extremos de este lunes también destacan los 42,4 del Masroig, los 42,3 del Pantà de Riba-roja y los 42,2 de Ascó, la cifra más alta jamás observada en esta estación.

Valores extremos

Según apuntan los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, este lunes prácticamente un 75% del territorio catalán ha vivido por encima de los 35 grados y al menos una veintena de municipios han superado el umbral de los 40 grados. En todas las comarcas se han registrado valores de calor extremo que, en muchos casos, destacan entre las más altas jamás observadas para la época. En el extremo norte del litoral catalán, en la zona del Alt Empordà, se han registrado temperaturas de hasta 38,9 grados en Roses, 35,1 en Castellò d'Empúries y 38,2 en Cabanes, mientras que en el sur de la costa, en el Montsià, se ha llegado hasta a los 38,5 en el Mas de Barberans y a casi 39 en Ulldecona. En el corazón de los Pirineos, en la Vall d'Aran, en localidades como Vielha, hasta ahora vistas como un refugio climático a más de 1.000 metros de altura, se han superado los 37 grados. Entre los registros más excepcionales también destacan los 41,5 de Lleida, los 38 de Girona, los 37,7 de Vic y los 36 de Terrassa.

Este lunes también ha dejado valores excepcionalmente altos en el conjunto de España. Según apuntan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, en El Granado (Huelva) se ha llegado a los 44,3 grados, en Hijar (Teruel) a los 43,9 y en Olivenza (Badajoz), Fuentes de Andalucía (Sevilla) y Mérida (Badajoz) los termómetros han alcanzado los 43,8 grados. A nivel estatal también se estima que más de la mitad del territorio ha estado por encima de los 35 grados y al menos dos centenares de estaciones han superado incluso el umbral de los 40 grados. La situación ha obligado a activar avisos por calor en prácticamente toda la geografía peninsular, incluyendo varios avisos rojos en la Ribera del Ebro de Zaragoza, el interior de Guipukzoa y la campiña sevillana por temperaturas extremas para la zona. También se han activado avisos de nivel rojo de la plataforma 'Meteosalud' en gran parte del territorio para avisar del peligro que suponen estas temperaturas para la salud, especialmente en el caso de las personas más vulnerables al calor.

Noche casi infernal

Estas cifras de calor extremo llegan después de una noche que también ha rozado lo infernal. Sobre todo en Barcelona ciudad, donde desde la puesta del sol del domingo hasta el amanecer de este lunes, los termómetros se han mantenido en valores de récord. En el Observatori Fabra, por ejemplo, el mercurio no ha bajado de los 29,1 grados en ningún momento de la noche, marcando así la mínima más alta registrada en el conjunto de la Península Ibérica durante este lunes. En la estación del Raval, en pleno centro, no se ha bajado de los 28,6 grados y en Zona Universitària, un poco más al norte, de los 26,9 grados. Si a esto se le suma el impacto de la humedad y el efecto bochorno, la sensación térmica registrada (y vivida) la pasada noche es aún más alta y, según indican los registros, se trata de cifras que sobrepasan el umbral de noche tropical (20 grados) y tórrida (por encima de los 25 grados) y que hasta rozan los valores de noche infernal (30 grados).

Según recogen los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, la pasada noche en Badalona, Cap de Creus y Blanes los vecinos durmieron a más de 27 grados. También sorprenden los registros alcanzado en la estación de Montserrat, a más de 900 metros de altura, donde los termómetros no bajaron de los 26,3 grados dejando así valores tórridos en plena montaña. Lo mismo ocurrió en el Santuari de Queralt, a 1167 metros de altitud, donde la pasada noche tampoco se bajó de los 26 grados. En total, en la noche entre el domingo y el lunes se dieron valores por encima de los 20 grados en prácticamente todo el litoral catalán, según atestiguan más de un centenar de estaciones meteorológicas, y se superaros los 20 grados en una veintena de puntos.

El calor no cesa

Los pronósticos apuntan a que el calor, lejos de aflojar, seguirá activo unos días más. Esta próxima noche hay activados avisos por calor nocturno en una decena de comarcas catalanas, incluyendo puntos del interior como el Segrià a zonas litorales como el Montsià, Baix Llobregat y Barcelonès. Durante la jornada del martes también hay varios avisos activos por altas temperaturas ante la perspectiva de que, una vez más, en puntos del interior podrían superarse de largo los grados. En el resto del territorio también se espera un día muy caluroso, con valores muy por encima de lo normal para la época, aunque no tan extremos como los de este lunes. Aún así, en Barcelona se volverá a dormir a más de 25 grados y a registrar un día por encima de los 32.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afirma que la ola de calor se extenderá aún más de lo previsto y, probablemente, en algunos puntos se alargará hasta como mínimo el fin de semana. En un principio se había previsto que este episodio terminaría este jueves, acumulando así un total de 12 días consecutivos de altas temperaturas, pero según indican los modelos todo apunta a que la masa de aire cálido que está propiciando este fenómeno se quedará estancada sobre la Península Ibérica durante unos días más. Los meteorólogos afirman que la incertidumbre es aún elevada pero que, al menos por ahora, el escenario más probable es que a partir del jueves se produzca un nuevo repunte en las temperaturas.